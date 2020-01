L’indice des prix à la consommation (IPC) a commencé l’année avec une hausse de trois dixièmes de son taux annuel pour s’établir à 1,1% en janvier contre 0,8% en décembre, en raison de la hausse de l’électricité et Aliments et boissons non alcoolisées.

Selon l’indicateur avancé d’évolution des prix publié ce vendredi par l’Institut national de la statistique (INE), il s’agit du niveau d’inflation le plus élevé depuis avril de l’année dernière, lorsque l’IPC était de 1,5%.