L’inspection du travail a sanctionné quatre fois la pétrochimie et ouvre une enquête | La société

L’Inspection du travail de Catalogne a révélé aujourd’hui que IQOXE, l’entreprise où un gisement d’oxyde d’éthylène a explosé mardi, a été sanctionnée à quatre reprises ces dernières années, avec des amendes allant de 2 000 à 8 000 euros, pour diverses infractions. de la réglementation, et a ouvert une enquête sur cet accident.

Le ministre du Travail de la Generalitat, Chakir El Homrani, a assuré que l’inspection du travail ira “au fond pour clarifier les causes et les responsabilités d’un accident très grave”, qui a fait trois morts et sept blessés.