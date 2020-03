L’INSS n’a pas la capacité d’assurer des soins médicaux à ses membres atteints de coronavirus

L’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS), ainsi que les sociétés médicales de sécurité sociale, n’auraient pas la capacité de répondre aux besoins médicaux de ses plus de 800 000 assurés et de plus de 200 000 retraités, ont averti des spécialistes hier, rappelant que les finances de l’institut se sont détériorées. et une augmentation des dépenses médicales de ces patients créerait un déséquilibre financier insoutenable.

Le coronavirus est très contagieux et a tendance à causer plus de dommages aux personnes âgées, bien que cela ne signifie pas qu’il ne cause pas la mort de personnes plus jeunes, selon l’Organisation mondiale de la santé hier. Pour faire face à la pandémie, diverses organisations financières internationales ont débloqué des millions de fonds, reflétant le coût de cette épidémie, qui est originaire de Chine et s’est propagée à 146 pays.

C’est précisément le degré élevé de contagion et la demande de soins médicaux que cela implique qui mettraient en péril l’INSS, qui est actuellement confronté à un déficit financier en raison de la fuite des assurés actifs, en raison de deux ans de récession économique.

Moins les assurés sont nombreux, moins les ressources financières pour couvrir des dépenses médicales exceptionnelles telles que la pandémie impliqueraient, selon les spécialistes. Selon le budget général de la République, cette année, un déficit de l’INSS de 3 184,4 millions de córdobas était prévu, de telle sorte que cette année 2020 achèverait sept années consécutives de crise financière dans cette institution.

L’ancien directeur de la Surintendance des pensions de l’INSS, Róger Murillo, l’exprime ainsi: “L’INSS n’a pas la capacité de faire face à cette pandémie, pas plus que le pays, ce serait un énorme désastre, il n’y a pas de lit ici pour tous les malades si il y a une épidémie, pas de capacité pour les fans, le Nicaragua est un pays pauvre avec peu d’attention historiquement, je pense qu’on ne peut que demander à Dieu (protection).

Lire aussi: La réforme Ortega ne parvient pas à inverser la crise de l’INSS

Il a également souligné que, bien qu’à ce moment-là, l’institution doive disposer de fonds de réserve pour éventualités, le problème est qu’elle n’existe pas, précisément en raison d’une mauvaise gestion financière et du déficit accablant qui remonte à 2013.

“Selon les principes de l’assurance sociale, le quota qu’elle reçoit pour l’assurance maternité et maladie, l’assurance doit laisser une réserve contingente, mais je doute fort qu’elle l’ait, je pense qu’elle n’existe pas et en ce moment que le danger est latent La sécurité sociale devrait utiliser une réserve contingente pour faire face à tous les cas de coronavirus ou y faire face, en particulier chez les assurés et les retraités, mais nous savons tous que cet argent est utilisé pour payer d’autres articles “, a déclaré Murillo.

Les sociétés médicales seraient touchées

Donald Soza, ancien fonctionnaire de l’INSS et conseiller indépendant en matière de sécurité sociale, souligne qu’en plus de l’INSS, les sociétés de prévoyance seraient affectées car elles n’auraient pas les moyens de soigner les assurés actifs.

Lisez aussi: Ce sont les hôpitaux publics qui au Nicaragua ont déjà été identifiés pour soigner les cas de coronavirus

“Il est important de souligner que l’INSS achète le service auprès des compagnies médicales, qui seraient les plus affectées, car si elles vous disent pour chaque assuré que je vous donnerai 400 pesos, ça marche pour vous si elles ne tombent pas malades, mais si elles tombent toutes malades, alors ils seraient bien affectés, dans ce cas la sécurité sociale devait avoir une réserve pour imprévus, afin de donner quelque chose de plus aux entreprises médicales, donc c’est un risque élevé pour les entreprises médicales, car de ce point de vue l’INSS n’est pas dans des conditions financières » Dit Soza.

À cet égard, un homme d’affaires du secteur de la sécurité sociale, qui a préféré que son nom soit omis, souligne que ce que dit Soza est très vrai, car ce qui est reçu par chaque assuré actif est très peu.

«Pour chaque assuré actif, plus de 420 córdobas sont payés, malades ou non, que se passe-t-il? les sains ont subventionné les malades, mais avec ce virus, qu’allons-nous faire, nous allons perdre, nous allons devoir utiliser les propres ressources de l’hôpital parce que le budget ne va pas donner pour assister à cette pandémie “, a déclaré la source –

“La sécurité sociale nous paie pour soigner les patients en temps normal, c’est une pandémie mondiale, dans les pays riches le gouvernement porte le fardeau, nous n’avons aucun moyen et l’INSS n’a pas de ressources, c’est mauvais économiquement”, a expliqué la source .

Cela peut vous intéresser: Pas d’enterrements ni de funérailles. Le protocole strict que la dictature a conçu pour ceux qui meurent des coronavirus au Nicaragua

L’INSS finira de couler

L’économiste et professeur Luis Murillo a souligné qu’avec cette pandémie la situation de l’INSS est plus compliquée.

“Premièrement, l’INSS a un déficit structurel, en raison de la mauvaise gestion des investissements et de l’augmentation des dépenses courantes. Malheureusement, avec les ressources dont dispose l’INSS, il n’est pas prêt à faire face à un impact négatif, où il y a une prévalence à la fois active et retraités, personnes âgées vulnérables, cette situation va encore saper les finances de l’institution “, a expliqué le professeur.

Mais aussi la situation serait plus compliquée, car l’INSS n’a pas pu couvrir un coup des subventions à cause du coronavirus.

“Avec le coronavirus, la plupart des gens devraient être chez eux, et là, vous devez voir comment la subvention est accordée, car pratiquement très peu de subventions vous sont actuellement accordées et les entreprises ne sont pas préparées non plus”, a déclaré Luis Murillo.

De la même manière, Soza souligne que l’INSS n’a pas la capacité de verser de multiples subventions, “cela va peser sur les finances, c’est un fait, parce que tout ce qui est de l’argent supplémentaire pour ceux qui sont dans des conditions fragiles les affecte beaucoup plus”.

En effet, en 2016, lorsque l’épidémie de Zika s’est déclarée, qui n’aurait pas été aussi grave que le coronavirus, selon l’annuaire statistique de l’INSS, 19787855 jours ont été prolongés en subvention pour différentes maladies ou accidents courants, au bénéfice de 168690 assurés.

Ce chiffre était supérieur à 48 833 subventions de plus qu’en 2015, ce qui représentait 131 millions de córdobas de plus. En 2016, avec l’épidémie de Zika, les subventions se sont élevées à 409,9 millions de córdobas et en 2015, 278,7 millions de córdobas ont été subventionnées.