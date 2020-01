L’Institut Reina Sofía reconnaît Slim et Carmen Iglesias avec le prix Sophia | La culture

Le président du conseil d’administration de l’Institut Reina Sofía, Carlos Cordón-Cardó, a annoncé mercredi à New York que l’homme d’affaires mexicain Carlos Slim et l’historienne espagnole Carmen Iglesias seront les lauréats du Prix Sophia 2020, qui reconnaîtra leur contribution à l’enrichissement de la Monde hispanique

Dans un acte qui a également présenté la nouvelle stratégie et l’identité d’entreprise de l’Institut espagnol Reine Sofia, Cordón a déclaré que la reconnaissance d’Iglesias et de Slim “coïncide avec l’approche multiculturelle et le but de l’Institut de construire des liens culturels plus étroits entre le monde. Hispanophone et aux États-Unis. “