L’intelligence artificielle atteint une meilleure précision dans les mammographies | L’avenir

Un groupe international de chercheurs, dont des scientifiques valenciens, a montré que les techniques d’intelligence artificielle, utilisées en combinaison avec l’évaluation de radiologues experts, améliorent la précision du dépistage du cancer par mammographie.

Dans l’étude, publiée dans le “Journal de l’American Medical Association” (JAMA Network Open), des chercheurs de l’Université polytechnique de Valence (UPV), du CSIC et de l’Université de Valence (UV) y ont participé.

La recherche est basée sur les résultats obtenus dans le cadre du Digital Mammography (DM) DREAM Challenge, un concours international dirigé par IBM auquel des chercheurs de l’IFIC ont participé avec des scientifiques de l’Institut des télécommunications et des applications multimédias (iTEAM) de l’UPV.

L’équipe de chercheurs de l’IFIC et de l’UPV était le seul groupe espagnol à avoir réussi à mettre fin au défi. Pour cela, ils ont développé, à partir de zéro, un algorithme de prédiction basé sur des réseaux de neurones convolutionnels, une technique d’intelligence artificielle qui simule les neurones du cortex visuel et permet la classification des images, en plus de l’auto-apprentissage du système.

Ils ont également appliqué des principes liés à l’interprétation des rayons X, où le groupe détient plusieurs brevets. Les résultats de l’équipe valencienne avec le reste des finalistes sont ceux qui sont maintenant publiés dans le JAMA Network Open.

Alberto Albiol, professeur principal de l’UPV et membre du groupe iTEAM, a souligné: “La participation à ce défi a permis à notre groupe de collaborer à des projets d’IA avec des groupes cliniques de la Communauté de Valence, ce qui nous a ouvert des possibilités de candidature Techniques d’apprentissage automatique (apprentissage automatique), comme indiqué dans l’article “.

Les travaux menés par les chercheurs valenciens développent actuellement, à Artemisa, la nouvelle plateforme informatique d’Intelligence Artificielle de l’Institut de Physique Corpusculaire, financée par l’Union Européenne et la Generalitat Valenciana dans le cadre du programme opérationnel FEDER de la Communauté Valencienne 2014- 2020 pour l’acquisition d’infrastructures et d’équipements pour la R & D & I.

«Concevoir des stratégies pour réduire les coûts opérationnels de santé est l’un des objectifs de l’application de l’intelligence artificielle de manière durable», a déclaré Francisco Albiol, chercheur de l’IFIC participant à l’étude.

“Les défis vont du côté algorithmique à la conception conjointe de stratégies fondées sur des preuves avec le secteur médical. L’intelligence artificielle appliquée à grande échelle est l’une des technologies les plus prometteuses pour rendre la santé durable”, a-t-il déclaré.

Le défi DREAM de la mammographie numérique (DM) vise à impliquer une large communauté scientifique internationale, plus de 1200 chercheurs du monde entier, pour évaluer si les algorithmes de l’intelligence artificielle peuvent correspondre ou améliorer les interprétations des mammographies effectuées par les radiologues.

Les mammographies sont la technique diagnostique la plus utilisée pour la détection précoce du cancer du sein. Bien que cet outil de dépistage soit généralement efficace, les mammographies doivent être évaluées et interprétées par un radiologue, qui utilise sa perception visuelle humaine pour identifier les signes de cancer; 10% des «faux positifs» sont estimés sur les 40 millions de femmes qui subissent des mammographies programmées chaque année aux Etats-Unis.

“Un algorithme d’intelligence artificielle efficace qui peut augmenter la capacité du radiologue à réduire la répétition des tests inutiles tout en détectant les cancers cliniquement significatifs aiderait à augmenter la valeur de la détection par mammographie, améliorant efficacement le rapport dommages-avantages”, a expliqué Christoph Lee de la Washington School of Medicine. EFE

