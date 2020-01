L’intelligence artificielle ouvre de nouveaux défis pour la cybersécurité en 2020 | Couverture

La capacité de l’intelligence artificielle (IA) à absorber et à traiter d’énormes quantités de données a un côté sombre dans son utilisation par les pirates pour créer de nouveaux “malwares”, une tendance qui est déjà observée et qui ira plus loin dans le l’année prochaine

De la même manière que l’IA a un gigantesque potentiel créatif pour équiper la machine d’un processus permettant d’émuler l’apprentissage humain, cela lui confère également de grandes capacités destructrices et destructrices, comme par le biais de l’élaboration et de la diffusion de virus. , Chevaux de Troie et autres logiciels malveillants.