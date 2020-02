L’Inter, United et Sevilla en difficulté ne manquent pas; Getafe met fin à l’Ajax | Sports

L’Inter Milan, Séville, Manchester United et Arsenal ont rempli leur statut de favoris et se sont classés dans les huitièmes de finale de la Ligue Europa qui s’est terminée pour l’Ajax, dépassé par Getafe, révélation de la compétition.

Le Shakhtar et Copenhague ont également remporté le seizième tour qui se jouera vendredi avec Bayer Leverkusen, Wolfsburg, Rome, Wolverhampton, Bâle, l’Autrichien LASK Linz et Istanbul Basaksehir. Les huitièmes duels seront tirés au sort vendredi avec un match nul à déterminer, qui sera joué quelques heures plus tard en Autriche par Salzbourg et Eintracht Francfort, reporté par une tempête.