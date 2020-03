L’interdiction de voyager de l’Europe aux États-Unis entre en vigueur – Telemundo Miami (51)

WASHINGTON – L’interdiction d’entrée aux États-Unis depuis l’Europe décrétée par le président Donald Trump en raison du coronavirus est entrée en vigueur à minuit (04H00 GMT) et durera au moins 30 jours.

La mesure affecte les ressortissants étrangers qui ont séjourné dans l’un des pays appartenant à la zone de Shengen au cours des 14 jours précédant leur voyage aux États-Unis.

Trump a annoncé cette mesure mercredi dernier à travers un message solennel à la nation télévisé en prime time depuis le bureau ovale.

“J’ai décidé de prendre plusieurs mesures fortes mais nécessaires pour protéger la santé et le bien-être de tous les Américains. Pour empêcher que de nouveaux cas n’entrent sur nos frontières, nous allons suspendre tous les voyages d’Europe vers les États-Unis”, a déclaré Trump, en précisant. que l’interdiction n’affecte pas le Royaume-Uni.

La restriction de voyage s’applique aux ressortissants étrangers qui ont séjourné dans 26 pays européens avec des accords d’ouverture des frontières, au cours des 14 derniers jours.

Ceux qui sont exemptés de ces restrictions, comme les États-Unis les citoyens seront dirigés vers des aéroports limités où le contrôle peut avoir lieu.

“Ces restrictions seront ajustées en fonction des conditions sur le terrain”, a déclaré le président lors de son discours, expliquant que des exceptions seront faites pour les Américains qui souhaitent rentrer d’Europe et subir un dépistage rigoureux du virus.

Trump a qualifié COVID-19 de “virus étranger” et a reproché aux pays européens une partie de sa propagation aux États-Unis.

“L’Union européenne n’a pas pris les mêmes précautions (que les États-Unis) et n’a pas restreint les voyages en provenance de Chine et d’autres sources (du virus). En conséquence, un grand nombre de nouveaux cas aux États-Unis ont été causés par des voyageurs en provenance d’Europe”, a-t-il déclaré.

Des centaines de voyageurs en provenance d’Europe ont profité des heures précédant l’entrée en vigueur de l’interdiction pour entrer aux États-Unis.

En espérant que la réduction des charges sociales soit approuvée par les républicains et les démocrates, et n’oubliez pas, très important pour tous les pays et entreprises de savoir que le commerce ne sera en aucun cas affecté par la restriction de 30 jours sur les voyages en provenance d’Europe. La restriction empêche les gens et non les marchandises.

À l’aéroport international de Dulles, à la périphérie de la capitale américaine, l’espagnole Lucía Castela a expliqué à Efe qu’elle avait fait un voyage qu’elle avait prévu depuis quelques jours, un changement qui a doublé le coût du billet à 4000 euros.

“Les mesures de sécurité ont été assez draconiennes. Ils vous demandent” que faites-vous ici “en sachant comment va le monde”, a déclaré Castela, une Séville qui s’est envolée pour Washington depuis Lisbonne.

Pour sa part, la Guatémaltèque Analí Peláez, de Paris, a également avancé son vol de retour pour arriver plus tôt que ce qui représente en pratique une fermeture des frontières avec l’Europe.

“Quand je suis partie ici aux Etats-Unis, j’étais un peu nerveuse parce que je sens que la panique a été provoquée, mais du côté européen je la vois un peu plus calme même si la situation est mauvaise”, a-t-elle déclaré.

En réponse à la décision de Trump, les présidents de la Commission européenne (CE), Ursula von der Leyen, et du Conseil européen, Charles Michel, ont déploré une mesure qu’ils ont qualifiée jeudi de “unilatérale”.

“L’Union européenne désapprouve le fait que la décision des États-Unis d’imposer une interdiction de voyager ait été prise unilatéralement et sans consultation”, ont déclaré les deux dirigeants dans un communiqué conjoint.

L’Europe est devenue le nouvel épicentre du coronavirus après que la Chine a réussi à réduire considérablement les infections et les décès.

L’Italie compte plus de 17 500 cas et 1 250 décès, suivie de l’Espagne avec 5 200 cas et 130 décès.

Les États-Unis, pour leur part, dépassent 2 200 cas et signalent une cinquantaine de décès, même si l’on craint que ce chiffre ne soit beaucoup plus élevé en raison du petit nombre de tests effectués.

