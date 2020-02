L’international se rend à Santiago avec incertitude quant au match contre l’U. Chili | Réseaux sociaux sportifs

L’International brésilien arrivera ce dimanche à Santiago armé de toute son artillerie pour affronter l’Université du Chili, dans la phase précédente de la Copa Libertadores, mais avec le doute de savoir s’il pourra jouer mardi pour les nouvelles manifestations qui y ont été enregistrées.

L’Argentin Eduardo Coudet, entraîneur des “colorados” et qui fera ses débuts dans le match contre les Chiliens, est confiant dans la stratégie qu’il utilisera dans le match dans lequel en plus de l’attaquant péruvien Paolo Guerrero et du demi-point argentin Andrés D’Alessandro peuvent inclure au défenseur gaucho Víctor Cuesta dans le support.