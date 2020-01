Lion paléolithique trouvé en Espagne était plus robuste que les actuels | L’avenir

Le spécimen du lion des cavernes (Panthera spelaea) trouvé en 2014 dans un gouffre à Llanes (Asturies), et qui vivait il y a 43000 ans, appartenait à une espèce plus grande et plus robuste que l’actuelle bien que étroitement liée, selon l’étude d’un équipe de recherche dirigée par l’Université d’Oviedo (Espagne).

Les résultats de cette recherche, publiés dans la revue “Quaternary Science Reviews”, indiquent que le complexe fossile a été conservé dans un assez bon état, y compris une grande partie du crâne et des membres antérieurs, en plus de quelques restes de vertèbres, de côtes et de des membres postérieurs.

L’étude paléontologique a permis de savoir qu’il s’agit d’un individu masculin pesant environ 360 kilogrammes et que, avec ce squelette, il y avait également des restes d’autres grands carnivores tels qu’un léopard et un loup qui reflète qu’il vivait à une époque dans laquelle la faune était beaucoup plus riche que celle actuelle avec une abondance de gros herbivores dont ces gros carnivores pouvaient se nourrir. Le lion et le reste des carnivores sont morts lorsqu’ils se sont précipités à travers un puits naturel de seize mètres de profondeur qui servait de piège naturel et dans lequel une multitude de restes micromamifères tels que des souris, des lis, des campagnols ou des musaraignes ont également été récupérés.

Selon le directeur de la recherche, Diego J. Álvarez Lao, professeur de paléontologie à l’Université d’Oviedo, grâce aux restes de ces petits animaux, on peut savoir que, eux-mêmes et le lion et les autres prédateurs “vivaient dans des conditions climats relativement tempérés et humides avec développement forestier: une pause tempérée lors de la dernière glaciation. »

Dans l’étude du complexe fossile, découvert lors d’une exploration spéléologique, des chercheurs de l’Université Complutense, La Rouen (France) et du Musée Archéologique de la Communauté de Madrid ont également collaboré.