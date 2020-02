Liste des dix-neuf avec Vaclík et Fernando mais sans Munir ou Óliver Torres | Sports

L’entraîneur de Séville Julen Lopetegui a fourni jeudi une liste de dix-neuf joueurs pour le match de Ligue Europa contre le Cluj roumain qui se jouera à Sánchez Pizjuán ce soir, qui comprend deux inconfort physique traînant, le gardien de but Le Tchèque Tomas Vaclík et le demi-brésilien Fernando Reges en excluent d’autres comme le milieu de terrain Óliver Torres et l’attaquant Munir El Haddadi.

L’entraîneur du Gipuzkoan, qui devra éliminer un joueur avant le match, comprend Vaclík et Fernando, qui ont récupéré après s’être blessés dimanche dernier dans le match que Séville a disputé à Getafe (0-3).