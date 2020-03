L’Italie et l’Angleterre des Six Nations reportées par un coronavirus d’urgence | Réseaux sociaux sportifs

L’Italie-Angleterre, prévue le 14 mars au Stade olympique de Rome et correspondant au cinquième et dernier jour des Six Nations, a été reportée en raison de l’émergence du coronavirus, qui a déjà fait plus d’une centaine de morts et plus de 3000 infectés dans le pays, a fait savoir jeudi la Fédération italienne de rugby (FIR) dans un communiqué.

“Les Six Nations prennent note du décret du gouvernement italien du 4 mars faisant référence aux événements sportifs dans le pays. La décision a été prise de reporter toutes les rencontres entre l’Italie et l’Angleterre (hommes, femmes et moins de 20 ans) prévues pour se terminer semaine 13-15 mars, avec l’idée de les réorganiser sur une date successive “, précise le communiqué publié par la FIR.