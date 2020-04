L’Italie fait face à sa réouverture au milieu des doutes et des critiques de divers secteurs | La société

L’Italie commencera son déblocage le 4 mai, mais les plans du gouvernement ont été critiqués aujourd’hui par ceux qui doivent rester fermés pour contenir la pandémie, comme les églises ou les salons de coiffure, tandis que les infections continuent de diminuer.

Le Premier ministre Giuseppe Conte a décrété que la fabrication, la construction et le commerce de gros reprendraient le 4 mai, avec des mesures de sécurité contre le coronavirus.

Les restrictions de mouvement seront également assouplies: il faudra rester confiné mais il sera possible de sortir de la maison pour faire du sport en gardant un compteur de sécurité entre les personnes, pour les funérailles de moins de 15 personnes et aussi pour rendre visite à des “proches”.

Cette dernière question, entre autres, a soulevé des doutes. Dans le premier article du texte, on lit que les transferts sont autorisés pour le travail, la santé, les urgences et pour voir “un parent à condition que la distance de sécurité soit respectée” et qu’un masque soit utilisé.

Mais, par exemple, la mariée et le marié sont-ils un parent? Le gouvernement a souligné que cette qualification comprend les “conjoints ou partenaires stables” et dans les prochains jours, il publiera une note pour clarifier la question.

AVIS DU DERNIER AU OUVERT

La «phase de coexistence avec le virus» se poursuivra le 18 mai avec la réouverture des commerces, musées, bibliothèques et atteindra le 1er juin, quand ce sera au tour des bars, restaurants, coiffeurs, instituts de beauté, salons de coiffure et espaces de massages.

C’est précisément le gouvernement qui a reçu les critiques des coiffeurs, qui ne comprennent pas pourquoi sa réouverture est retardée d’un mois.

Beaucoup d’esthéticiennes et de coiffeurs ont regretté sur les réseaux sociaux qu’ils soient ainsi destinés à fermer définitivement, malgré l’aide que le gouvernement a approuvée pour les petites entreprises.

Le secrétaire général de l’Union des artisans, Marco Accornero, a souligné que “ce secteur est pénalisé inutilement” et a assuré qu’il pourrait également être fréquenté avec des masques et des gants et recevoir moins de clients pour éviter les foules.

Et ils préviennent également que le maintien de la fermeture ne fera qu’aggraver une autre de leurs préoccupations: la prolifération des coiffeurs illégaux qui s’occupent de chez eux et, bien sûr, à la dérobée des autorités.

LES DERNIÈRES DONNÉES DU PANDÉMIE EN ITALIE

Pendant ce temps, la courbe de contagion continue à la baisse, comme indiqué dans la partie actuelle de la protection civile.

Depuis le début de la crise, le 21 février, 199 414 infections ont été enregistrées, 1 739 au cours des dernières 24 heures, le chiffre le plus bas depuis le 9 mars, date à laquelle il se limitait à l’ensemble du pays.

Cela pourrait être dû à moins de tests effectués au cours du week-end, a déclaré Silvio Brusaferro, président de l’Institut supérieur de la santé, lors d’une conférence de presse.

“Nous constatons une diminution progressive des décès et des infections (…) La tendance générale est à la baisse, bien que le virus continue de circuler sur notre territoire”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Les décès ont atteint 26 977, avec 333 de plus le dernier jour, un chiffre bien inférieur à celui des dernières semaines, et il y a actuellement 105 813 cas positifs, 290 de moins que dimanche. En revanche, la pression en soins intensifs continue de diminuer.

Face à ce scénario, le Premier ministre s’est rendu cet après-midi pour la première fois dans la région de Lombardie (nord), la plus touchée par la pandémie, pour tenir des réunions dans les villes de l’épicentre, Milan, Bergame et Brescia.

LES RELIGIONS VEULENT OUVRIR LEURS TEMPLES

Les temples resteront également fermés et la première à réagir a été la Conférence épiscopale italienne, qui a exigé que le gouvernement respecte la liberté de culte et autorise la messe, dans une déclaration sévère.

“Les évêques italiens ne peuvent accepter de voir l’exercice de la liberté de culte compromis. Il doit être clair que l’engagement à servir les pauvres, si important dans cette situation d’urgence, vient d’une foi qui doit pouvoir se nourrir de ses sources, notamment de vie sacramentelle “, lit la note.

La décision de fermer les églises a créé une certaine division au sein de l’exécutif, et les deux ministres du parti de Matteo Renzi, celui d’Egalité des chances et de la famille, Elena Bonetti, et celui de l’Agriculture, Teresa Bellanova, la considèrent comme “incompréhensible”.

La communauté islamique a pris parti pour les catholiques, considérant la mesure comme “une insensibilité envers les croyants”, comme l’a déclaré le président de la communauté religieuse islamique italienne, l’imam Yahya Pallavicini, dans des déclarations à l’agence Ansa.

Et il a dénoncé que le gouvernement ne les avait même pas consultés.

En revanche, la présidente de la communauté hébraïque italienne, Noemi Di Segni, a appelé à éviter toute controverse et a avancé que les Juifs respecteraient “scrupuleusement” les règles du gouvernement, qu’elle a saluées pour son “grand réalisme et son sens des responsabilités”.

Gonzalo Sánchez