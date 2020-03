L’Italie ferme toutes les entreprises du pays, sauf les produits de première nécessité | Économie

Le gouvernement italien a décidé d’approuver le “blocus total” du pays, avec la fermeture de toutes les entreprises, à l’exception de celles offrant des produits de première nécessité, comme les supermarchés ou les pharmacies, pour “quelques semaines”.

“L’Italie sera toujours une zone unique, une zone protégée. Nous nous préparons à fermer toutes les activités commerciales, la vente au détail, à l’exception des produits de première nécessité et des pharmacies”, a déclaré le Premier ministre Giuseppe Conte lors d’une conférence de presse.

“Il n’est pas nécessaire de courir au supermarché pour effectuer l’achat”, a expliqué Conte, qui a prévenu que “si tout le monde respecte ces règles, le pays partira avant l’urgence” du coronavirus, qui a déjà fait 827 décès et plus de 12 000 infections. dans le pays.

Conte a souligné que les bars et restaurants resteront fermés, bien que la livraison de nourriture soit autorisée, ainsi que les coiffeurs et les centres de beauté. Les entreprises qui rejoindront celles déjà fermées ces derniers jours, comme les cinémas, les théâtres, les musées, ainsi que les écoles et les universités.

Cependant, des services tels que les transports en commun ou des services essentiels tels que la banque, les services postaux, les compagnies d’assurance seront garantis; et aussi l’activité agricole.

“Pour avoir une réponse positive à ces mesures, nous devons attendre quelques semaines”, a déclaré le Premier ministre, qui a souligné que “c’est un pas de plus”, nécessaire pour contenir la propagation du virus.

Il a souligné que toutes les décisions prises par l’exécutif jusqu’à présent ont eu comme “objectif prioritaire” de garantir “la santé de la population” et a souligné qu’il est nécessaire de mettre en œuvre des actions “progressivement pour que chacun comprenne le moment difficile” que traverse le pays.

“L’Italie se révèle être une grande communauté, unie et responsable. En ce moment, tout le monde nous regarde, d’abord en raison du nombre d’infections, mais aussi parce que nous prenons des mesures rigoureuses. Demain, ils nous regarderont non seulement, mais ils nous admireront et nous admireront. Ils prendront comme exemple un pays qui a réussi à surmonter cette pandémie de manière responsable “, a-t-il conclu.

Le coronavirus en Italie a déjà fait 827 morts et le nombre total d’infections est de 12 462, en comptant les guéris, les malades et les morts, selon les données de la protection civile.

Le gouvernement italien a décidé lundi de décréter la restriction de la circulation à travers le pays, a temporairement interdit les rassemblements publics et les événements sportifs, et les écoles et les universités, les cinémas, les musées et les théâtres ont été fermés pour tenter de contenir la propagation du virus.