L’Italie fête un mois avec le coronavirus et compte plus de 4 800 morts | La société

L’Italie a enregistré 4 825 décès par coronavirus ce samedi, 793 de plus en seulement 24 heures, le même jour, il y a un mois depuis la détection de la première épidémie dans le nord du pays et le gouvernement étudie si les mesures d’isolement imposées sont suffisantes pour arrêter la pandémie.

Selon le dernier bulletin officiel, le nombre de personnes infectées est actuellement de 42 681 personnes et 6 072 ont été guéries, portant le nombre total d’infections depuis le début de l’épidémie à 53 578.

L’exécutif italien a déjà fermé tous les parcs publics, a interdit les déplacements dans les résidences secondaires, a fermé les écoles et les universités, les lieux de loisirs et les entreprises non essentielles, et a limité les mouvements des personnes en raison de problèmes de travail, de santé ou de nécessité .

Mais ces mesures ne parviennent pas, pour le moment, à stopper la propagation du virus et le président de l’Institut supérieur de la santé, Silvio Brusaferro, a déclaré ce samedi que le pays est “dans une phase où la courbe continue de croître”.

Selon lui, les citoyens ne “prennent pas au sérieux le danger” qui découle de cette pandémie et ont insisté pour qu’ils restent à la maison, évitent de sortir le plus possible et les contacts avec d’autres personnes.

Pour cette raison, les régions du nord du pays, les plus touchées, ont demandé à l’exécutif de resserrer davantage ces mesures, d’interrompre toutes les activités productives non essentielles et les transports publics qui fonctionnent toujours, et de contrôler fermement le confinement temporaire. .

CERTAINES RÉGIONS ADOPTENT LEURS PROPRES MESURES RESTRICTIVES

À l’heure actuelle, certaines régions, comme la Vénétie, prennent leurs propres initiatives et son président, Luca Zaia, a annoncé ce samedi que seules les pharmacies, les parapharmacies et les kiosques ouvriront demain, tandis que les supermarchés resteront fermés.

“C’est un sacrifice que je demande, mais nous devons mener ce combat en équipe”, a-t-il déclaré.

La question de savoir si les supermarchés devraient rester ouverts les jours fériés et si le pouvoir exécutif devrait limiter les heures d’ouverture génère une division dans le pays.

L’ancien Premier ministre et leader du parti au pouvoir Italia Viva, Matteo Renzi, a déjà déclaré que cette mesure serait une erreur car elle créerait de longues files d’attente et augmenterait le risque de contagions, le même avis que le ministre lombard de la Santé, Giulio Gallera, qui soutient qu’il serait très difficile pour les gens de respecter le télémètre recommandé.

Mais en Lombardie, ils veulent aussi plus d’actions et leur président, Attilio Fontana, a demandé au pouvoir exécutif de limiter par décret les activités physiques et commerciales, ainsi que les activités productives qui ne se réfèrent pas aux chaînes d’approvisionnement essentielles.

Le maire de Milan, la capitale de la Lombardie, Giuseppe Sala, a proposé de fermer les buralistes pour contenir autant que possible les sorties des gens dans la rue.

Sur l’île de Sicile, des supermarchés ont également été condamnés à fermer dimanche et, en Campanie, les activités des bureaux publics dans plus de 500 municipalités, tandis qu’à Rome, les barrages routiers de la police pour tous les véhicules ont été renforcés.

LES SANITAIRES AVERTISSENT QUE LES HÔPITAUX PEUVENT S’EFFONDRE

L’Italie a un mois depuis le 21 février, le pays a confirmé seize cas positifs dans le nord et identifié le soi-disant “patient un”, car “patient zéro” n’a pas été trouvé jusqu’à présent.

Ce “patient” était Mattia, un athlète de 38 ans, sans aucun lien avec la Chine et la municipalité de Codogno, à environ 60 kilomètres de Milan. Maintenant, un mois plus tard, il est guéri et sera libéré.

Comme lui, 6000 autres patients ont surmonté la maladie, mais de nombreux autres restent hospitalisés, en salle ou dans des unités de soins intensifs, et nombre de ces centres risquent de s’effondrer en raison du nombre croissant de personnes infectées chaque jour.

Le président de la région du Piémont, Alberto Cirio, a regretté que les unités de soins intensifs de la région soient surpeuplées, le personnel de santé très fatigué et le matériel médical manquant.

En Italie, il y a une délégation d’experts chinois, qui ont combattu la propagation du coronavirus dans la ville de Wuhan, foyer de l’épidémie, et qui aident maintenant des chercheurs italiens à contenir le COVID-19.

Le vice-président de la Croix-Rouge chinoise et chef de cette équipe, Yang Huichuan, a averti le pays cette semaine qu’il y avait encore trop de monde dans la rue et que des mesures encore plus strictes devaient être imposées.

Une équipe de médecins de la commune italienne de Brescia dirigée par le chef de la cardiorespiration Sergio Cattaneo a exhorté l’exécutif à “tout fermer” et à empêcher “les gens de continuer à circuler”.

Laura Serrano-Conde