L’Italie limite les mouvements dans tout le pays et des études demandent plus d’écart de déficit | La société

Le gouvernement italien a étendu les mesures d’isolement du nord du pays à toute la péninsule pour tenter de contenir le coronavirus, qui a déjà fait 463 morts, et étudie pour demander à Bruxelles de lui accorder une plus grande marge d’écart par rapport au déficit, ce qui ajoute à la déjà demandé, car l’impact économique sera très important.

Les écoles et universités resteront fermées jusqu’au 3 avril, toutes les manifestations sportives sont suspendues et les concentrations publiques interdites. Ce sont quelques-unes des mesures incluses dans le décret qui seront publiées ce soir au Journal officiel de l’État et entreront en vigueur demain.