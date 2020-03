L’Italie prolonge sa détention jusqu’au 12 avril au moins

Le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, a fait savoir lundi (30/03/2020) que le gouvernement avait décidé de prolonger le confinement de ses 60 millions d’habitants jusqu’au 12 avril au moins, pour éviter de nouvelles infections à coronavirus. Les mesures, qui devaient expirer le 3 avril, comprennent également des restrictions de mouvement.

“Lors d’une réunion du comité scientifique et technique du gouvernement, il a été considéré que toutes les mesures de confinement devraient être maintenues au moins jusqu’au (dimanche de Pâques)”, a annoncé le responsable dans un communiqué, précisant que l’exécutif empruntera cette voie, pour lequel il doit désormais émettre un décret, ce qui est déjà en cours d’élaboration.

Cette prolongation était déjà attendue en Italie et le président du Conseil supérieur de la santé, Franco Locatelli, interrogé ce lundi pour une éventuelle réouverture du pays, a répondu “nous parlerons après Pâques”. Les autorités estiment que la distance sociale et la limitation des mouvements à travers le pays sont le moyen le plus efficace de contenir la limitation du virus.

La Lombardie, “sur la bonne voie”

À ce jour, l’Italie a enregistré un total de 101 739 infections à coronavirus depuis le début de la crise le 20 février, dont 75 528 restent infectées et 11 591 personnes ont perdu la vie. Ce lundi a connu le plus faible nombre de nouvelles infections au cours des vingt derniers jours, 1 648, mais les autorités préfèrent être prudentes et ne parlent pas d’avoir atteint le pic des infections, mais d’un “ralentissement”.

“Le nombre de sujets positifs diminue avec un nombre similaire de tests effectués au cours des derniers jours”, a déclaré Locatelli. “Il y a plusieurs hypothèses (sur la baisse des infections), mais je préfère mettre en avant le ralentissement de la croissance des personnes infectées et la pression dans les hôpitaux”, a ajouté le responsable. Pendant ce temps, le gouverneur de Lombardie, la zone la plus touchée du pays, a assuré que la région était “sur la bonne voie”.

Attilio Fontana a fait valoir que “les indications qui me viennent est que nous sommes sur la bonne voie, nous maintenons cette ligne (dans le graphique) qui ne monte plus, qui n’est pas encore en baisse, mais qui n’augmente pas. C’est la chose positive que nous voyons avec intérêt, attention et espoir. »

