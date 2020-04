L’Italie réduit pour la première fois le nombre de positifs pour le coronavirus | La société

L’Italie a réduit ce lundi, pour la première fois depuis le début de l’urgence le 21 février, le nombre actuel de patients coronavirus positifs et enregistre 181 228 infections totales, 2 256 de plus en 24 heures mais le chiffre le plus bas depuis le 10 mars, ce qui confirmant que le pays contrôle la pandémie.

Le nombre actuel de patients positifs est de 108 237, vingt de moins que dimanche, et le nombre de personnes décédées est de 24 114, soit 454 décès supplémentaires en 24 heures, mais en ligne avec ceux enregistrés au cours des trois derniers jours.

Le chef de la protection civile, Angelo Borrelli, a souligné qu ‘”il y a 2 537 personnes en soins intensifs, 62 de moins en 24 heures et le nombre le plus bas depuis un mois”.

Les personnes guéries sont déjà 48 877, près de 90% se sont rétablies le mois dernier, depuis le 20 mars, a précisé Borrelli.

Ce sont des données encourageantes qui permettent au pays de prendre conscience qu’il contrôle le coronavirus, mais nous ne devons toujours pas baisser la garde, a-t-il insisté.

Depuis le début de l’urgence, plus de 943 000 Italiens ont subi un test de coronavirus, a déclaré le chef de la protection civile, qui a souligné que la poursuite à moyen terme de ces tests ainsi que l’utilisation d’applications numériques qui surveillent les mouvements des La géolocalisation et d’autres mesures pour aider à identifier les malades permettront au pays de lutter contre la pandémie “plus efficacement qu’il ne l’a fait jusqu’à présent”.

LOMBARDÍA COMPTERA ZÉRO CONTAGIOS À LA FIN DE JUIN

L’Observatoire national de la santé des régions italiennes a préparé une étude dans laquelle il prédit le moment où les régions italiennes compteront zéro infection et maintient que les premières seront la Basilicate et l’Ombrie fin avril, tandis que les secondes seront la Lombardie et les Marches fin avril. de juin.

La Toscane et l’Émilie-Romagne ne réussiront pas avant la fin du mois de mai et par exemple la Lazio, où se trouve Rome, devra attendre après le 12 mai.

Le pays contrôle progressivement la pandémie et en témoigne la ville italienne de Bergame (Lombardie, nord), la plus touchée par le coronavirus, qui présente la salle d’urgence de son hôpital Papa Giovanni XXIII vide pour la première fois en un mois et demi. .

“Nous sommes sortis de la phase aiguë, nous avons essayé et nous avons réussi. Enfin, nous avons réussi à faire plus de morts que de morts”, a expliqué le chef de l’unité de soins intensifs de l’hôpital, Luca Lorini, dans des déclarations au journal italien “La Repubblica”. .

L’hôpital accueille environ 300 patients, mais il n’est plus à la limite de ses capacités, comme c’était le cas pendant les pires jours de mars, et il y a des lits gratuits dans les unités de soins intensifs pour les patients ayant d’autres problèmes qui n’ont rien à voir avec COVID-19.

Bergame respire après avoir quadruplé en mars la moyenne des décès au cours de la dernière décennie, selon un rapport publié à la fin de ce mois par le journal “L’Eco di Bergamo” et l’agence de recherche et d’analyse de données InTwig.

ROME ET MILAN PROPOSENT DE RÉGLEMENTER LES TRANSPORTS PUBLICS APRÈS LE CONFINEMENT

Le gouvernement italien a décrété le confinement national jusqu’au 3 mai, puis on s’attend à ce que le pays entame progressivement sa désescalade, la réouverture de toutes les activités économiques et permette aux citoyens de descendre dans la rue.

Mais à l’heure actuelle, les temps que l’exécutif gère, qui détaille le plan avec le comité scientifique, sont inconnus.

Les maires de Rome et de Milan ont déjà proposé de réglementer l’accès aux transports publics une fois de plus les villes permettent la mobilité des personnes afin que ces moyens de transport ne deviennent pas sources de contagion.

Le maire de Rome, Virginia Raggi, a suggéré d’encourager le transport à vélo, également électrique, afin que les gens n’optent pas pour le véhicule privé au lieu du bus et du métro et que la ville soit envahie par le transport privé qui pollue énormément.

Le maire de Milan, Giuseppe Sala, a également évoqué la nécessité d’avoir accès aux transports publics pour disposer d’un système qui compte le nombre de personnes afin de ne pas dépasser une certaine capacité qui garantit le mètre et demi de distance entre les personnes.

Laura Serrano-Conde