L’Italie signale 756 décès en 24 heures à Covid-19

Rome / Europa Press – Le gouvernement italien a annoncé ce dimanche que 756 personnes sont décédées ces dernières heures à travers le pays de coronavirus. Jusqu’à présent, le nombre de morts s’élève à 10 779 morts, tandis que le nombre de nouveaux cas a légèrement baissé par rapport à samedi, 5 217 contre 5 974, pour un total de 97 mille 689 infections par Covid-19.

Le rebond des décès est inférieur à celui enregistré du vendredi au samedi, alors qu’il y avait des preuves de 889 nouveaux décès.

Le décompte qui a assuré la protection civile précise également que 13 000 030 personnes ont été libérées, 646 de plus depuis samedi, et que le nombre d’infections actives dans le pays, en excluant les personnes décédées et récupérées, est de 73 000 880. Un total de 3 000 906 personnes affectées sont en soins intensifs.

Le solde de ce dimanche se distingue par la diminution des nouveaux cas en Lombardie: 1 592 contre 2 117 ce samedi, pour un total de 41 mille 007 touchés dans cette région italienne, la plus secouée par le virus, où 416 personnes sont décédées dans les dernières heures, jusqu’à un total de 6 mille 360 ​​morts – au total, inférieur au bilan de samedi et Vendredi, avec 541 et 542 morts-.

«Soit nous sommes en haut de la courbe, soit nous sommes très proches. Pour le troisième jour consécutif, les chiffres sont restés constants. On ne voit plus la croissance qui nous a accompagnés ces dernières semaines“A indiqué le président de la région de Lombardie, Attilio Fontana. “Je ne veux pas le dire à voix haute, mais pour l’instant, j’ai encore un espoir”, a-t-il déclaré.