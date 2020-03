L’Italie tente d’isoler les flambées de coronavirus par des contrôles, des arrestations et des amendes | La société

L’Italie imposera des amendes et même l’arrestation de ceux qui rompent sans raison l’isolement de la région de Lombardie et des 14 autres provinces du nord, dans le but de contenir l’expansion du coronavirus, qui s’élève à 6 387 infectés et 366 morts.

Le gouvernement italien a décrété l’isolement de vastes zones où vivent quelque 16 millions de personnes et où se sont produites la plupart des infections dans le pays. Vous ne pouvez partir que pour des raisons strictes de travail, médicales ou d’urgence.