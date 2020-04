L’Italie veut transformer la souffrance en avantage avec un traitement expérimental pour Covid-19

Les anticorps de ceux qui ont battu Covid-19 fonctionnent-ils? 1:22

Rome (.) – Pendant près d’un mois, l’Italie a eu la terrible distinction d’avoir le plus grand nombre de décès par coronavirus de tous les pays du monde, dépassant la Chine, l’épicentre d’origine, à la mi-mars, et dépassée par les États-Unis trois semaines et demie plus tard. .

Mais maintenant, les médecins espèrent transformer les terribles souffrances de l’Italie en un avantage.

Le pays est confiant dans sa capacité à utiliser le plasma sanguin des survivants de Covid-19 pour aider ceux qui en ont le plus dans les hôpitaux.

“Quelque chose de bon peut en sortir”, a déclaré le Dr Fausto Baldanti. “Nous avons eu une épidémie si grande que [ahora] Nous avons de nombreux donateurs potentiels. “

Les personnes qui se remettent d’une infection ou qui ont présenté des symptômes positifs mais n’ont jamais présenté de symptômes développent des anticorps dans leur plasma sanguin. Ces anticorps peuvent être transfusés à une autre victime, où ils pourraient aider à neutraliser le virus dans le corps du receveur.

Pendant des décennies, les médecins ont utilisé du plasma ou même du sang total de patients récupérés pour traiter les personnes nouvellement infectées.

Baldanti est virologue à l’hôpital San Matteo de l’Université de Pavie, dans la région de Lombardie, dans le nord de l’Italie, qui a enregistré le plus grand nombre de cas et de décès dans le pays. Il espère que «ce traitement au plasma pourrait être crucial pour contrôler l’infection chez les patients admis dans les unités de soins intensifs».

C’est la théorie, de toute façon, mais le traitement est encore en phase expérimentale en Italie.

Cela dépend du développement d’un test d’anticorps anti-coronavirus éprouvé, qui n’est pas encore disponible. (Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) vient de resserrer les restrictions sur les tests d’anticorps après qu’un assouplissement précédent des règles a conduit à une avalanche de tests de faible qualité.

Les tests d’anticorps, également appelés tests sérologiques, ne diagnostiquent pas d’infection à coronavirus. Ils recherchent plutôt des protéines dans le système immunitaire (anticorps) à travers un échantillon de sang.

La présence d’anticorps peut signifier qu’une personne a au moins une certaine immunité, bien que les experts ne soient pas sûrs de la force de l’immunité ou de sa durée.

Le directeur général du Centre national italien du sang espère qu’un test sera prêt dans quelques semaines.

“Nous devrions subir un test sérologique (test sanguin) approuvé pour évaluer si quelqu’un a des anticorps fin avril. Nous commencerons à sélectionner les premiers donateurs à la fin du mois “, a déclaré Giancarlo Maria Liumbruno à ..

“Cette nouvelle initiative nous permettrait de passer par nos 1 700 000 donneurs de sang en Italie, pour voir qui a été infecté ou asymptomatique et qui a développé des anticorps”, a-t-il déclaré.

Une fois qu’un test d’anticorps sera approuvé, l’Italie prévoit d’ouvrir ses banques de sang aux dons de personnes ayant des anticorps contre le coronavirus, a déclaré Liumbruno.

Le test permettrait aux scientifiques de sélectionner les donneurs de sang les plus efficaces, a expliqué le virologue de l’hôpital San Matteo Baldanti: “Alors, qui a le plus d’activité du virus? Vous utilisez ce plasma pour le perfuser à des patients malades. »

Le projet vise à recruter des donneurs de plasma volontaires avec des anticorps, a déclaré Liumbruno.

Dans le nord de l’Italie, des essais ont déjà commencé dans certains hôpitaux pour traiter les patients atteints de plasma provenant d’une personne qui s’est rétablie du virus et dont le test est négatif depuis au moins 14 jours.

Le plasma est séparé des cellules sanguines dans un processus appelé plasmaphérèse et administré par voie intraveineuse à un patient atteint de covid-19.

Le plasma pourrait également être la clé pour créer un traitement médicamenteux efficace, selon Liumbruno.

Les hôpitaux de la région nord la plus touchée travaillent avec Kedrion Biopharma, une entreprise mondiale de biotechnologie ayant des installations de production en Italie et aux États-Unis.

C’est l’une des quatre sociétés autorisées par le Service national de santé italien à fractionner le plasma des banques de sang.

Il travaille sur un traitement dérivé du plasma pour le covid-19 et s’attend à ce qu’il soit prêt dans environ trois à six mois, selon son directeur médical, le Dr Alessandro Gringeri.

“Dans un premier temps, nous utiliserons le plasma d’environ 100 patients qui ont récupéré de covid-19 pour développer une dose qui peut être injectée par voie intraveineuse ou intramusculaire”, a déclaré Gringeri. “Nous allons générer une immunoglobuline dérivée du plasma qui peut être administrée aux patients atteints de covid-19 ou aux travailleurs de la santé pour fournir une immunisation passive temporaire.”

Gringeri dit que la société prévoit de commencer à collecter le plasma des patients en convalescence d’ici la fin mai, dans l’espoir d’avoir un prototype du traitement d’ici la fin septembre.

Si la théorie réussit dans la pratique, la tragédie de l’Italie peut au moins contenir les germes d’une solution.

