L’Italien Mager élimine le Thiem préféré et passe en demi-finale à Rio | Réseaux sociaux sportifs

Le joueur de tennis italien Gianluca Mager s’est qualifié ce samedi pour les demi-finales de l’Open de Rio de Janeiro, le seul tour ATP 500 en Amérique du Sud, éliminant l’Autrichien Dominic Thiem en quart de finale, le quatrième meilleur au monde et qui a été le favori pour l’emporter dans la Tournoi brésilien

Mager, 128 dans l’ATP mais qui avec les points conquis cette semaine s’approche du Top 100, a remporté Thiem 7-6 (7-4) et 7-5 dans un match d’une heure et 55 minutes qui a commencé vendredi. et il n’a été conclu qu’aujourd’hui après avoir été suspendu par la pluie.