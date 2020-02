Liverpool écrase Llaneros et continue longtemps en Amérique du Sud | Réseaux sociaux sportifs

L’Uruguayen de Liverpool a battu les Llaneros vénézuéliens 5-0 mercredi et a scellé leur classement à la deuxième phase de la Coupe d’Amérique du Sud dans une nuit de buts, de luxe et d’émotions fortes.

Agustín Ocampo et Martín Correa, qui se sont convertis et ont assisté, ont guidé ceux dirigés par Román Cuello dans un match qui s’est terminé par le retour au but d’Emiliano Alfaro, l’une des plus grandes idoles de l’institution du negriazul, qui est récemment retourné devant les tribunaux après avoir vaincu Une longue blessure