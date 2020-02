Le boycott de la Coupe d’Angleterre par Jürgen Klopp a entraîné la passe de Liverpool au tour suivant en battant Shrewsbury Town 1-0 avec un but dans l’équipe de League One (Third Division).

Lors d’une nuit marquée par le refus de Klopp d’aligner les joueurs de la première équipe au milieu de la trêve hivernale, les ‘Reds’ en ont pris onze en proie à des jeunes, avec dix joueurs de vingt ans ou moins, et avec l’espagnol Pedro Chirivella, 22 ans, comme l’aînée.