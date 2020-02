L’Observatoire affirme que 12 miliciens proriens sont morts lors d’une attaque de missiles en Syrie | Monde

L’ONG Observatoire syrien des droits de l’homme a déclaré aujourd’hui qu’au moins 12 miliciens pro-iraniens sont morts lors d’une attaque de missiles sur le territoire syrien dont Damas a accusé Israël.

L’Observatoire, qui dispose d’un large réseau d’informateurs en Syrie, a déclaré que “12 miliciens pro-iraniens, de nationalités syriennes et autres, sont morts des bombardements israéliens” dans des positions du gouvernement syrien et des milices fidèles à l’Iran au sud-ouest de Damas et à le sud de la province méridionale de Deraa.