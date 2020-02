L’OEI fête ses 70 ans à Bruxelles dans le but de renforcer l’Amérique latine | Principal | Édition Amérique

L’Organisation des États ibéro-américains (OEI) a célébré mardi son 70e anniversaire à Bruxelles dans le but de continuer à “valoriser” les réalisations de la région ibéro-américaine pour “la renforcer et l’unifier en interne”, selon son secrétaire général, Mariano Jabonero.

“Ceux d’entre nous qui parlent, aiment et se sentent en espagnol et en portugais sont la plus grande communauté bilingue d’Europe et celle qui grandit le plus”, a déclaré Jabonero, qui a participé à la cérémonie d’anniversaire organisée par l’ambassade d’Espagne en Belgique.