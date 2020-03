Loi controversée de “l’espionnage” pour les personnes infectées par un coronavirus en Israël – Telemundo Miami (51)

Le gouvernement israélien a approuvé tôt mardi et sans attendre l’autorisation du Parlement pour étendre l’utilisation de technologies avancées pour contrôler les personnes infectées par le coronavirus et potentiellement infectées, dans une décision controversée qui affecte le droit à la vie privée.

C’est en même temps que la police diffuse des images de l’arrestation d’un homme infecté par un coronavirus dans la ville de Bersheva, dans le sud du pays, après avoir fui un hôpital situé dans le nord d’Israël.

Le règlement – annoncé il y a quelques jours par le Premier ministre par intérim, Benjamin Netanyahu – permet à la police et au service de sécurité intérieure, Shin Bet, d’utiliser des outils antiterroristes pour suivre les téléphones portables des personnes potentiellement infectées et celles qui ont été testées positives. COVID-19 pour contenir sa propagation.

Les chiffres officiels en Israël sont plus de trois cents infectés, mais des sources de santé indiquent que cela est dû au manque de tests et que le nombre réel pourrait être de plusieurs milliers. Malgré le faible impact, le pays a pris des mesures strictes pour arrêter la pandémie, qui a partiellement bloqué sa vie quotidienne et économique.

Mais l’approbation de l’utilisation des outils d’espionnage a reçu de vives critiques de la part des défenseurs des libertés civiles, malgré l’approbation du bureau du procureur général de l’État.

Le suivi peut être effectué sans ordonnance judiciaire et permettra de revoir l’activité des personnes infectées via la position des téléphones portables jusqu’à quinze jours avant le diagnostic.

Il permettra également la collecte de données téléphoniques qui seront utilisées pour informer les citoyens s’ils ont été en contact avec une personne infectée et pourraient être utilisés pour imposer la mise en quarantaine de ceux qui sont isolés, a rapporté le journal Haaretz.

Initialement, le gouvernement avait prévu l’élimination des données personnelles dans trente jours, mais finalement il a été décidé que celles-ci ne seront effacées qu’à l’expiration des mesures d’urgence, qui pourraient être prolongées en fonction de l’évolution du virus, et que la Santé pourra les conserver pendant deux mois de plus. pour vos propres demandes internes.

Son approbation d’urgence unilatérale, sans la validité préalable de la commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense, qui étudie la question depuis hier, a été qualifiée mardi de “prise de pouvoir” par le président de cette commission, le député centriste Gabi Ashkenazi .

Le chef d’Azul y Blanco, Beny Gantz, qui a été chargé hier de former un gouvernement, a reconnu sur Twitter que “les moments exceptionnels nécessitent des mesures exceptionnelles, malheureusement”, mais a averti que “nous ne pouvons pas renoncer à la transparence et à la supervision” et a insisté pour que la décision soit approuvée par le Parlement et le comité de surveillance des coronavirus.

