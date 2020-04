L’OIT alerte sur une vague de chômage au Mexique due à COVID-19

Le Mexique surpasse les autres pays de l’organisation en termes d’heures de travail perdues; L’autre grand risque est que la population la plus vulnérable soit l’économie informelle.

Par Ivonne Vargas

L’Organisation internationale du Travail (OIT) a signalé qu’en raison de la pandémie de COVID-19, au Mexique, la perte de 7% des heures de travail est estimée à plus de 6,7% en moyenne par les 187 États qui composent cette organisation, et est équivalente à une réduction de plus de 195 millions de travailleurs, compte tenu d’une variation des heures de travail, due à une réduction des heures de travail, plus des licenciements prévus par les pays membres.

Ces derniers jours, seule la Confédération des chambres nationales de commerce, de services et de tourisme a prédit la fermeture de 65% des commerces du pays et l’inactivité de 80% des complexes hôteliers.

La plupart des pertes d’emplois, selon l’OIT, se produiront dans des secteurs qui connaissent déjà une baisse de la production et le déplacement ou le départ de la main-d’œuvre, tels que l’hébergement, la nourriture, le commerce de détail et les services de fabrication, où Il existe déjà des preuves de la part des entreprises de la réduction du temps de travail.

Il s’agit de 1 250 millions de travailleurs, 38% de la population active mondiale travaillant dans les secteurs les plus à risque, a estimé l’agence.

«C’est une projection précise pour le Mexique si l’on considère qu’ils comptent les heures travaillées par pays. Ce qui peut être estimé, c’est qu’avec COVID, non seulement les heures de travail seront perdues, et donc les revenus, mais le taux de chômage pourrait atteindre 4,9% fin avril, un chiffre supérieur au 3,7% enregistré en février de cette année » , commente José Ignacio Martínez Cortés, coordinateur du Laboratoire d’analyse en commerce, économie et affaires (LACEN) de l’UNAM.

L’informalité, l’autre pandémie

Bien que le Mexique soit plus élevé que les autres économies d’Amérique latine en raison de son revenu par habitant, les secteurs les plus touchés ont une forte proportion de travailleurs dans l’emploi informel, ce qui se traduit par des travailleurs ayant un accès limité aux services de santé et à la protection social.

À l’échelle nationale, le pays enregistre 56,3% de la population économiquement active dans l’informalité (31,3 millions de personnes), selon les chiffres du premier trimestre de l’année de l’Institut de statistique et de géographie (Inegi). L’OIT, présidée par Guy Ryder, estime que sans mesures politiques appropriées, ces travailleurs, en particulier, risquent de tomber dans la pauvreté.

La LACEN-UNAM calcule l’existence de 6 millions 269 309 établissements, où travaillent plus de 35 millions de personnes.

46,7% de cette population correspond au secteur du commerce, raison pour laquelle ce groupe sera le plus touché et avec une reprise difficile de l’emploi au cours du prochain trimestre, pour le Mexique, j’estime Martínez Cortés.

