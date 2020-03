L’ombre de Byron et Shelley | Culture et divertissement

Les poètes Byron et Shelley ont joué dans “Bravura” d’Emmanuel Carrere, “L’année d’été qui n’est jamais venue” de William Ospina et Gonzalo Suárez dans le film “Aviron dans le vent”, mais qui a élevé les deux poètes dans la catégorie des mythes était son ami Trelawny, qui était son ombre pendant ses derniers jours.

E.J. Trelawny, un écrivain et quelque chose de pirate – ses aventures dans la mer ne sont pas tout à fait claires, bien qu’il se soit distingué comme marin dans plusieurs opérations militaires – il a laissé des souvenirs de sa coexistence avec deux des plus grands poètes du romantisme, avec qui il a partagé l’amitié, dans “Souvenirs des derniers jours de Byron et Shelley”, publié par Alba en traduction de Catalina Martínez Muñoz.