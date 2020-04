L’OMS conclut que les médicaments anti-inflammatoires n’apportent ni avantages ni risques aux patients atteints de Covid-19

LaOrganisation mondiale de la SANTE(OMS) a publié une étude dans laquelle, après avoir examiné les preuves actuelles, elle conclut que les médicamentsanti-inflammatoirenon stéroïdes, y comprisibuprofène, n’apportent ni avantages ni risques aux patients infectés par le nouveau coronavirus.

“Il n’y a actuellement aucune preuve que l’utilisation des AINS provoque des événements indésirables graves, une utilisation aiguë des soins médicaux, une survie à long terme ouqualité de viechez les patientsavec Covid-19“assure l’agence des Nations Unies dans le document.

Cette conclusion est arrivéeaprès avoir analysé 73 études(28 réalisées chez l’adulte, 46 chez l’enfant et une dans les deux groupes) chez lesquelles des infections respiratoires virales aiguës ou des affections couramment causées par des virus respiratoires ont été étudiées, mais aucune n’a spécifiquement abordé le nouveau coronavirus ou le SRAS ou le MERS.

L’examen a révélé queil y a une certitude “très faible” sur la mortalitéd chez les adultes et les enfants, et les effets que ces médicaments peuvent avoir sur le risque d’accident vasculaire cérébral ischémique et hémorragique et d’infarctus du myocarde chez les adultes atteints d’infections respiratoires aiguës ne sont pas «très clairs».

De même, comme indiqué par l’OMS,il y a “peu ou pas de différence” entre l’ibuprofène et l’acétaminophène(paracétamol) chez les enfants fiévreux en ce qui concerne les effets sur la mort de toutes causes, l’hospitalisation de toute cause, l’insuffisance rénale aiguë et les saignements gastro-intestinaux aigus.

De plus, la plupart des études rapportent qu’aucun événement indésirable grave ne s’est produit ou queévénements indésirables légers ou modéréset aucune preuve scientifique n’a été détectée concernant les effets de l’utilisation des AINS sur l’utilisation des soins médicaux aigus, les mesures explicites de la qualité de vie ou la survie à long terme.

«Aucune preuve directe n’a été trouvée chez les patients atteints de Covid-19, du SRAS ou du MERS. Par conséquent, toutes les preuves incluses doivent être considérées comme des preuves indirectes concernant l’utilisation des AINS avant ou pendant la prise en charge du nouveaucoronavirus“L’OMS s’est installée dans le rapport.

