L’OMS confirme près de 200 000 décès dus au COVID-19 sur la planète | La société

Les décès dans le monde dus au COVID-19 s’élèvent à 196 295, tandis que les cas s’élèvent à 2,85 millions, selon les chiffres publiés aujourd’hui par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cela signifie 50000 nouveaux cas et 3000 décès au cours des dernières 24 heures, un chiffre nettement inférieur à ceux enregistrés par l’OMS dimanche, bien qu’il soit tôt pour confirmer une désescalade, car ils pourraient augmenter avant la fin de la journée.

L’Europe continue d’être la région la plus touchée, avec 1,34 million de cas, bien que ce soit celle qui présente la courbe de cas la plus claire, tandis que l’Amérique avec 1,14 million, a connu un fort rebond le week-end dernier et s’accumule maintenant trois jours de descente lente.

Des régions comme le Moyen-Orient (165 000 cas), l’Afrique (21 000) ou l’Asie du Sud-Est (44 000) sont loin des chiffres pour l’Europe ou l’Amérique, mais les trois montrent une tendance à la hausse inquiétante et rapide du nombre d’infections.

Les États-Unis (qui atteignent près d’un million de cas), l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France restent les pays les plus touchés, suivis de la Turquie qui a dépassé la barrière des 100 000 infections.

Ceux récupérés sur la planète, selon les chiffres des autorités sanitaires nationales, sont d’environ 900 000, tandis que le nombre de patients dans un état grave ou critique reste stable, inférieur à 60 000 (3% du nombre total de cas actuellement traités).