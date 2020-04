L’OMS dit que la pandémie de coronavirus est sur le point de s’aggraver – .

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) dit que «la pire» de la nouvelle pandémie de coronavirus reste à venir.

L’organisation n’a pas expliqué comment le pire d’un virus qui a infecté plus de 2,4 millions de personnes et tué au moins 170 000 d’entre elles n’était pas encore arrivé.

L’OMS affirme également que la politique «pourrait alimenter davantage cette pandémie».

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Cela fait presque exactement trois mois que le premier cas de COVID-19 a été signalé aux États-Unis, et la plupart du pays est enfermé depuis plus de trente jours maintenant. La courbe a commencé à s’aplatir dans certaines des zones les plus durement touchées par la maladie, mais même si les discussions sur la relance de l’économie ont commencé sérieusement, l’Organisation mondiale de la santé nous a rappelé cette semaine que nous ne sommes pas sortis de les bois encore.

“Sans unité nationale et solidarité mondiale, faites-nous confiance, le pire est encore devant nous”, a déclaré lundi le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, depuis le siège de l’organisation à Genève, en Suisse. “Empêchons cette tragédie. C’est un virus que beaucoup de gens ne comprennent toujours pas. »

Tedros n’est pas entré dans les détails de ce que pourrait être “le pire”, mais comme le souligne NBC News, la propagation de la maladie en Afrique dans les semaines et les mois à venir, où les systèmes de santé sont moins développés que dans de nombreux pays qui ont déjà touché, pourrait être encore plus mortel que ce que nous avons vu dans des pays comme l’Italie, l’Espagne, la France et les États-Unis. Tedros a également averti que cela pourrait être «le problème politique qui pourrait alimenter davantage cette pandémie», ajoutant que pousser la politique au milieu de cette crise «c’est comme jouer avec le feu».

Par coïncidence, l’avertissement de l’OMS intervient alors que plusieurs pays asiatiques et européens commencent à assouplir les restrictions telles que les fermetures d’écoles et d’entreprises, les quarantaines, les dispositions relatives aux voyages et les interdictions de rassemblement public, maintenant que le nombre de cas signalés diminue. Certains États américains lèvent également les mesures de verrouillage, alors que la Floride rouvre certaines de ses plages et que la Géorgie demande à une grande variété d’entreprises de se remettre au travail cette semaine.

Cet avertissement intervient également quelques jours seulement après que le président Donald Trump a annoncé que les États-Unis retireraient leur financement de l’OMS. Trump dit que son administration va évaluer le «rôle de l’organisation dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus». Trump affirme que l’OMS n’a pas partagé d’informations sur la nouvelle épidémie de coronavirus «de manière opportune et transparente», malgré le fait qu’il a lui-même continuellement minimisé la menace du virus aux États-Unis, où COVID-19 a maintenant revendiqué plus de 40000 vies.

Au moment de la rédaction du présent document, la carte COVID-19 de l’Université Johns Hopkins fait état de près de 2,5 millions de cas confirmés de la maladie causée par le nouveau coronavirus et d’un peu plus de 170 000 décès dans le monde à ce jour.

Source de l’image: JIM LO SCALZO / EPA-EFE / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.