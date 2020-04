L’OMS étudie l’impact des anti-inflammatoires et des corticostéroïdes dans le traitement des coronavirus

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),Tedros Adhanom Ghebreyesus,a rapporté que l’agence avait réuni un groupe d’experts médicaux pour analyser l’impact que laanti-inflammatoires et corticostéroïdesdans le traitement du nouveau coronavirus, dont la maladie est connue sous le nom de Covid-19.

De plus, et lors d’une conférence de presse, Tedros a déclaré que l’OMS analyse lastratégies d’utilisation de l’oxygène et de ventilationchez les patients atteints de coronavirus, s’assurer que «toute intervention» qui réduit le besoin de ventilation et améliore les résultats pour les patients gravement malades est «importante», en particulier dans les zones à faibles ressources.

Cela dit, le Directeur général de l’OMS a rappelé que plus de 90 pays, tels que l’Espagne, ont déjà adhéré ou ont manifesté leur intérêt à le faire enEssai de «solidarité», auquel plus de 900 patients ont déjà été inscrits afin d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de quatre médicaments contre Covid-19 ou la combinaison de plusieurs.

De plus, ajoute-t-il, des essais cliniques ont déjà commencé contre trois vaccins, 70 autres sont en phase de développement et l’OMS travaille déjà avec ses partenaires pour “accélérer” leur développement, leur production et leur distribution.

“Nous continuerons à travailler avec chaque pays et chaque partenaire, au service des peuples du monde, avec unengagement implacable envers la science, les solutions et la solidarité. Depuis le début, l’OMS lutte contre la pandémie avec chaque once de notre âme et de notre esprit. Nous continuerons de le faire jusqu’à la fin “, a déclaré Tedros.

