L’OMS exhorte le Mexique à s’engager politiquement pour le coronavirus

Le directeur de l’OMS a souligné l’engagement “au plus haut niveau” de lutter contre la pandémie par Covid-19.

Tedros Adhanom, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a déclaré que face à la pandémie de coronavirus Covid-19 au Mexique, le engagement politique de tous les secteurs du gouvernement et pas seulement dans le secteur de la santé.

Adhanom Ghebreyesus a souligné la engagement au plus haut niveau.

«L’une des choses les plus importantes est l’engagement politique au plus haut niveau. En raison de cette pandémie, il ne s’agit pas seulement du secteur de la santé. En d’autres termes, presque tous les secteurs gouvernementaux et toutes les approches gouvernementales, impliquant tous les secteurs et dirigés par le président, sont très cruciaux », a-t-il assuré.

Lors d’une conférence de presse, le directeur général de l’OMS a souligné que seul le pays peut réussir “si tous les Mexicains sont vraiment impliqués. Ce n’est pas seulement pour le Mexique mais pour le monde entier. »

Il a ajouté que pour cela, ce qu’ils suggèrent au monde entier et «serait le même pour le Mexique et nous espérons voir des progrès dans l’approche de tous les gouvernements, l’approche de la société entière et faire en sorte que ce soit l’affaire de tous. C’est ainsi que nous pouvons combattre le virus. “

D’autre part, il a averti que les mesures de distanciation sociale que les pays mettent en œuvre ne sera pas en mesure d’arrêter la pandémie de coronavirus sans tests supplémentaires détection.

“Nous n’avons pas assisté à une escalade urgente des tests, de l’isolement et de la recherche des contacts, qui est l’épine dorsale de la réponse aux coronavirus. Vous ne pouvez pas combattre un feu à l’aveugle. Nous ne pouvons pas arrêter cette pandémie si nous ne savons pas qui elle infecte. Notre conseil aux pays est simple: tests, tests, tests “, a-t-il souligné.