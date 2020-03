L’OMS prévient que la pandémie s’accélère – . Miami (51)

La pandémie de coronavirus s’accélère à un rythme presque exponentiel avec 100 000 personnes diagnostiquées dans les 67 premiers jours de la pandémie, 11 jours pour les 100 000 suivants. et seulement quatre jours pour les 100 000 derniers, cela a été confirmé lundi par le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Les cas confirmés de coronavirus dans le monde sont plus de 332 000 et les morts dépassent 14 500, selon les derniers chiffres fournis par les autorités sanitaires mondiales à l’OMS.

“Vous pouvez voir comment le virus s’accélère, mais nous ne sommes pas des prisonniers ou des passants impuissants. Nous pouvons changer la trajectoire de cette pandémie”, a déclaré Tedros lors d’une conférence de presse virtuelle.

Des centaines de millions de personnes dans le monde sont confinées chez elles ou ont une liberté de mouvement restreinte pour forcer l’application de l’une des recommandations essentielles de l’OMS, à savoir que les gens doivent garder une distance pour éviter la transmission de ce virus très contagieux.

“La quarantaine et la distance sociale sont essentielles pour ralentir la transmission du virus et gagner du temps, mais elles font partie d’une série de mesures défensives qui doivent être complétées par des stratégies agressives”, a déclaré le chef de l’OMS.

Ceux-ci consistent à soumettre un test de diagnostic à tous les cas suspects de coronavirus, à isoler tous les cas confirmés et à identifier et mettre en quarantaine tous ceux qui ont été en contact avec eux.

Tedros a déclaré que l’OMS avait reçu des informations alarmantes sur la contagion de nombreux agents de santé dédiés au traitement des patients atteints de coronavirus, mais n’a pas identifié les pays où cette situation est plus grave, ni le nombre total de médecins, d’infirmières ou de personnel auxiliaire. touchés.

Les agents de santé ne peuvent faire un travail efficace que s’ils le font en toute sécurité. Même si nous faisons tout de la bonne façon, si nous ne leur accordons pas la priorité, de nombreuses personnes mourront parce qu’il n’y aura personne pour leur sauver la vie », a déclaré Tedros.

L’accès aux équipements de protection du personnel médical est devenu une bataille internationale, le nombre de patients présentant des symptômes sévères et nécessitant une hospitalisation ayant fortement augmenté, notamment en Europe et aux États-Unis.

Tedros a reconnu qu’il y a une pénurie mondiale de ce matériau et que pour cela, vous devez travailler dans chaque section de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières aux produits finaux.

Dans des pays comme l’Italie, l’Espagne, la France et la Suisse qui voient une augmentation drastique du nombre de cas chaque jour, les voix appelant à des mesures de confinement plus drastiques et à l’arrêt total de l’activité économique pour empêcher le déplacement des travailleurs augmentent.

À cet égard et à la demande de certains secteurs en Italie de fermer également les supermarchés en raison de la transmission possible du virus qui pourrait y survenir, le directeur exécutif de l’OMS pour les urgences sanitaires, Mike Ryan, a déclaré qu’il avait été constaté qu’en Ces sites prennent les mesures indiquées, telles que la distance obligatoire entre les personnes et les personnes, et l’accès par un nombre limité à la fois.

Il a fait valoir que les décisions de ce type dépendent exclusivement des autorités nationales, mais a rappelé le problème qui serait généré pour garantir l’approvisionnement des ménages en produits de première nécessité.

Chaque gouvernement doit prendre sa décision en fonction de sa capacité à remplacer ce service, a précisé le médecin.

Pour sa part, la chef de l’unité des maladies émergentes de l’OMS, María Van Kerkhove, a déclaré que les informations indiquant que les personnes contaminées par le coronavirus, mais qui en sont au stade initial et ne présentent pas de symptômes, doivent encore être vérifiées. mieux connus (toux sèche, fièvre et détresse respiratoire, principalement), ils perdent leur odorat et leur goût.

C’est quelque chose que nous devons examiner attentivement pour vraiment comprendre s’il s’agit de certains des premiers symptômes de COVID-19 ·, a-t-il noté.

Une douzaine de pays étudient cette piste, rassemblant des informations complètes sur les patients confirmés et leurs contacts.

