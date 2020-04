L’OMS qualifie de ne pas savoir combien de temps les anticorps protègent

LaOrganisation mondiale de la santé (OMS)Il a publié un message précisant que les anticorps développés par ceux qui ont vaincu le coronavirus offrent un certain niveau de protection contre les infections futures, mais il a souligné que pour le moment la protection ou la durée sont inconnues.

L’OMS répond ainsi à l’agitation causée par le message publié samedi dans lequel elle déclare qu ‘”actuellement il n’y a aucune preuve que les personnes qui se sont remises deCovid-19et il contient des anticorps qui sont protégés contre une deuxième infection. “Le message était axé sur la mise en garde contre le risque de ce qu’on appelle le” passeport immun “pour ceux qui ont surmonté la maladie.

“Nous espérons que la plupart des personnes infectées par Covid-19 développeront des anticorps de réponse qui fourniront un certain niveau de protection. Ce que nous ne savons pas encore, c’est le niveau de protection ou sa durée”, a déclaré l’OMS dans son compte rendu. dansTwitter.

Le message d’origine a été supprimé, explique l’organisation, qui comprend en tout cas unmessageavec les captures d’écran de celui-ci dans son explication.

“Nous travaillons avec des scientifiques du monde entier pour mieux comprendre la réponse du corps à l’infection Covid-19. Jusqu’à présent, aucune étude ne répond à cesquestions importantes“souligne-t-il.

Le message conclut en signalant qu’à mesure que de nouvelles preuves seront disponibles, l’OMS les rendra disponibles dans son rapport scientifique. “L’OMS recommande à tous les individus de suivrerecommandationsde la santé publique “, rivets.

À ce jour, la pandémie du nouveau coronavirus est née dans la ville chinoise deWuhandans le monde, il a laissé plus de 2,9 millions de personnes infectées et tué plus de 203 500 personnes, selon le bilan de l’Université Johns Hopkins.

