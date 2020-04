L’OMS recommande deux semaines pour chaque phase de désescalade.

L’Organisation mondiale de la santé (QUI) a publié une mise à jour de sa stratégie contre le nouveau coronavirus dans laquelle il recommande aux pays qui prévoient de désamorcer les mesures imposées pour lutter contre le virus, qu’entre chaque phase, il y ait une période de deux semaines pour identifier efficacement le risque de nouvelles flambées et y répondre de manière appropriée.

En ce sens, l’organisme deLes Nations Uniesa rappelé que les décisions concernant le moment et la manière de commencer à prendre des initiatives pour revenir à une vie normale doivent être fondées sur des preuves et, en outre, sur des données en temps réel sur les tests de détection des cas suspects de Covid-19, le isolement effectif des personnes confirmées, suivi des contacts qu’ils ont eus et capacité des systèmes de santé à soigner les patients.

“Pourréduire les risquesdes nouvelles flambées, les mesures devraient être progressivement et échelonnées, sur la base de l’évaluation des risques épidémiologiques et des avantages socioéconomiques à retirer dans différents lieux de travail, centres éducatifs, institutions ou activités sociales “, a déclaré l’OMS. dans le rapport.

De plus, il a souligné l’importance des tests sérologiques, lors de l’obtention de données fiables issues d’essais cliniques, afin de vérifier la sensibilité de la population au nouveau coronavirus.

De même, l’OMS a recommandé que dans les zones où la transmission est faible, des mesures adaptées à la population soient également mises en œuvre, notamment les plusvulnérabletels que les réfugiés, les rapatriés ou les immigrants. “Alors que les gouvernements nationaux agissent rapidement pour protéger leurs populations les plus vulnérables, il est essentiel que la communauté internationale soit solidaire pour protéger ces populations”, a averti l’agence.

Ainsi, l’OMS a insisté pour que tous les pays disposent d’informations en temps réel sur l’évolution de l’épidémiologie; accès aux matériaux sanitaires essentiels, directives techniques et pratiques; accès d’urgence aux ressources des professions de la santé;un accès équitable aux vaccins, traitements, diagnostics et équipements de protection individuelle.

<< Une attention et un soutien particuliers doivent être accordés aux pays aux ressources limitées et aux environnements humanitaires mal équipés pour faire face à Covid-19, car leurs systèmes de santé et de travail faibles dépendent, dans une large mesure, de l'appui des donateurs, partenaires de leNations Unies et ONG “,L’OMS l’a souligné.

Enfin, et après avoir rappelé que les principales mesures de maîtrise du virus reposent sur l’hygiène des mains et l’éloignement social, l’agence a veillé à ce que la pandémie de coronavirus ait permis de renforcer les systèmes de santé et d’améliorer la coordination mondiale. pour lutter contre une future menace pour la santé.

“Alors que nous nous concentrons sur la réponse immédiate à la crise de Covid-19, il est nécessaire de considérer l’ampleur et la profondeur des conséquences qu’elle aura dans le monde.Nous devons apprendre les leçonsque cette pandémie nous donne pour que le monde de demain soit un endroit plus sûr “, a déclaré l’OMS.

