L’OMS réitère que vous ne devez pas porter de masques si vous n’êtes pas malade ou si vous ne vous souciez pas de quelqu’un qui est

Les masques sont-ils efficaces pour protéger le coronavirus? 2:27

(.) – Des responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont déclaré lundi qu’ils conseillaient toujours aux gens de ne pas porter de masques faciaux à moins qu’ils ne soient malades avec Covid-19 ou s’ils s’occupent de quelqu’un qui est malade.

“Il n’y a aucune preuve spécifique suggérant que l’utilisation de masques par la population de masse présente un avantage potentiel. En fait, il existe des preuves du contraire dans l’utilisation abusive d’un masque », a déclaré lundi le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du programme OMS sur les urgences sanitaires, lors d’une conférence de presse à Genève, en Suisse.

“Il y a aussi le problème que nous avons une pénurie mondiale massive”, a déclaré Ryan à propos des masques et autres fournitures médicales. “À l’heure actuelle, les personnes les plus à risque de contracter ce virus sont les agents de santé de première ligne qui sont exposés au virus chaque seconde de chaque jour. L’idée qu’ils n’ont pas de masque est horrible. »

Le Dr Maria Van Kerkhove, épidémiologiste des maladies infectieuses à l’OMS, a également déclaré lors du briefing de lundi qu’il était important que “nous accordions la priorité au port de masques pour ceux qui en ont le plus besoin”, qui seraient des agents de santé de première ligne.

“Nous ne recommandons pas de porter des masques dans la communauté à moins que vous ne soyez malade et comme mesure de prévention de la propagation si vous l’êtes”, a déclaré Van Kerkhove.

“Les masques que nous recommandons sont destinés aux personnes qui sont à la maison et qui sont malades et aux personnes qui prennent soin des personnes qui sont malades à la maison”, a-t-il déclaré.

Des responsables de l’OMS ont averti lors d’une conférence de presse la semaine dernière qu’il y avait dans le monde une “pénurie importante” de fournitures médicales, y compris des équipements de protection individuelle, ou EPI, pour les médecins.

“Nous devons être clairs”, a déclaré Van Kerkhove la semaine dernière. “Le monde fait face à une pénurie importante d’EPI pour nos travailleurs de première ligne, notamment des masques, des gants, des blouses et des écrans faciaux, et la protection de nos agents de santé doit être la plus haute priorité pour l’utilisation de cet EPI.”

.