L’ONU exhorte les parties au conflit libyen à respecter ce qui a été convenu à Berlin | Monde

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a exhorté mardi les deux parties au conflit en Libye à respecter les engagements convenus par les puissances internationales ce dimanche à Berlin et à parier sur la paix.

“Mon message est le suivant: accepter pleinement les conclusions du sommet de Berlin et supposer que le leadership dans une situation comme celle-ci est un leadership pour la paix, pour une Libye unie qui est gouvernée par les Libyens en paix et en sécurité et coopère avec leurs voisins “, a déclaré M. Guterres aux journalistes.