Le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé ce mardi, pour une nouvelle année, le régime de sanctions contre le Yémen après des négociations complexes qui se sont terminées par l’abstention de la Russie et de la Chine.

La décision, promue par le Royaume-Uni, s’est avérée avec 13 voix pour et abstentions de Moscou et de Pékin, et permettra aux sanctions, qui ont expiré mercredi, de continuer à s’appliquer.