L’ONU salue la réponse des parties libyennes aux appels à une pause humanitaire

Le Secrétaire général António Guterres, dans un communiqué publié par un porte-parole des Nations Unies, a salué les réponses du Gouvernement d’accord national et de l’Armée nationale libyenne de l’Est, les 18 et 21 mars respectivement.

“Compte tenu de la situation humanitaire déjà désastreuse en Libye et de l’impact possible de la pandémie de COVID-19, le Secrétaire général appelle les parties à unir leurs forces pour faire face à la menace et à garantir un accès sans entrave à l’aide humanitaire dans tout le pays”, indique le communiqué. m’a dit.

Selon des sources médiatiques, la Libye n’a signalé aucun cas de coronavirus qui a tué plus de 11 000 personnes dans le monde depuis décembre dernier. Un vrai entre les parties belligérantes peut aider plus facilement les travailleurs humanitaires à aider à éviter une éventuelle épidémie dans la nation nord-africaine.

M. Guterres espère également que la pause humanitaire se traduira par un cessez-le-feu durable.

“Il appelle donc les parties à accepter le projet d’accord de cessez-le-feu issu des pourparlers de la Commission militaire mixte 5 + 5 facilités par les Nations Unies à Genève le mois dernier”, conclut le communiqué.

Depuis avril dernier, le gouvernement d’accord national reconnu par l’ONU, basé dans la capitale, est engagé dans un conflit avec la soi-disant LNA. La Commission est composée de cinq délégués nommés par chaque partie.

Dans une déclaration distincte, la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) a également salué l’évolution de la situation et a exprimé l’espoir que les parties «cessent immédiatement les combats sur tous les fronts pour permettre aux autorités sanitaires nationales et aux partenaires de la santé de répondre à la menace potentielle de COVID-19 dans le pays. »

La mission de l’ONU a appelé toutes les parties à unir leurs forces, à travailler ensemble et à diriger leurs pouvoirs et leurs ressources pour aider les Libyens et les autorités locales à améliorer leur préparation pour lutter contre cette pandémie et prévenir les conséquences catastrophiques.

«Cela comprend notamment l’accès sans entrave aux dispositions de l’aide humanitaire, des biens et des denrées alimentaires, et permettre à l’OMS et aux partenaires du secteur de la santé de travailler sans entrave dans toutes les régions du pays», selon la mission.

La MANUL se félicite des réponses positives du GNA et du LNA aux appels à une pause humanitaire et espère qu’ils arrêteront immédiatement les combats pour permettre aux autorités sanitaires nationales et aux autres partenaires de la santé de répondre à la menace potentielle du COVID-19 https: // t .co / k4PKANlTva

– UNSMIL (@UNSMILibya) 21 mars 2020