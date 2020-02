L’opérateur danois DSB attribue à Talgo la fourniture de 8 trains interurbains | Les entreprises

Talgo a remporté auprès de la compagnie de chemins de fer danoise DSB un contrat pour la fourniture initiale de huit compositions de voitures conventionnelles (Intercity), dans le cadre d’un contrat-cadre, à l’issue d’un appel d’offres international ouvert et compétitif.

La première commande comprend la fourniture de huit compositions de voitures Intercity, d’une capacité supérieure à 440 personnes chacune, ainsi que la fourniture pour 16 ans de pièces de parc et d’entretien.

La livraison de ces unités est prévue pour 2023

L’opérateur se réserve la possibilité d’exécuter de nouvelles commandes d’unités supplémentaires, tant pour des formations complètes que pour des voitures individuelles.

DSB a choisi la plateforme Talgo 230 pour des lignes conventionnelles et performantes comme le nouveau modèle de train de sa flotte, dans le but de décarboniser son système de transport.

Le Talgo 230 pour DSB circulera à une vitesse commerciale maximale de 200 km / h, sera plus large que ceux de la concurrence, ce qui offrira plus d’espace intérieur aux voyageurs, et permettra une accessibilité maximale dans tout le train, facilitant l’accès pour personnes à mobilité réduite. Ce modèle de train a également été choisi par l’opérateur européen Deutsche Bahn l’année dernière.

Pour le président de Talgo, Carlos Palacio, “l’urgence climatique est une réalité scientifique incontournable, un défi qui nécessite des actions décisives et réalistes”.

“À Talgo, nous croyons en une transition équitable vers un système de transport décarboné et que le train – efficace et léger – est la réponse immédiate”, a déclaré Palacio avant de souligner que le choix de Talgo par DSB “vient de reconnaître entre autres , l’extrême légèreté et l’efficacité énergétique «des trains», qui permettent à des opérateurs comme DSB de contribuer de manière décisive du secteur des transports à lutter contre l’urgence climatique ».