L’opération Balmis se poursuit avec 7 321 soldats répartis sur 231 sites | La politique

Le chef d’état-major de la défense, Miguel Villarroya, a déclaré que l’opération Balmis maintient 7 321 soldats ce samedi dans 231 sites, qui, entre autres tâches, effectueront des tâches de désinfection dans les locaux d’Ifema, MercaMadrid, MercaBarna et MercaAsturias.

Villarroya a ajouté que la désinfection sera également effectuée dans neuf hôpitaux, 31 centres de santé et 58 maisons de soins infirmiers, ainsi que dans les centres pénitentiaires Alahurín de la Torre (Malaga) et Morón de la Frontera (Séville).

Des travaux de désinfection sont également prévus, entre autres installations, dans la zone industrielle d’Orihuela (Alicante) ou dans le Centre de sécurité globale de Valence.

En ce qui concerne le travail effectué par la Garde royale pour collaborer à l’opération Balmis, la désinfection des maisons de soins infirmiers ou dans les zones d’urgence de l’hôpital 12 de Octubre de Madrid s’est démarquée.

Elle est également active dans le domaine du soutien logistique et a lié la Banque alimentaire de Madrid au couloir El Henares, ainsi qu’à diverses paroisses et organisations sociales pour la distribution de nourriture aux plus défavorisés. À ce jour, a-t-il dit, ils ont déplacé plus de 60 tonnes de produits de base.

En plus de soutenir l’unité militaire d’urgence dans le transfert de patients entre différents centres de santé à Madrid, certaines infirmières de la Garde royale ont temporairement rejoint le personnel de l’hôpital Gómez Ulla de Madrid pour le renforcer.

La JEMAD, en revanche, a indiqué qu’elle souhaitait s’associer, “avec le reste des forces armées à l’hommage que l’Espagne des balcons” rend chaque après-midi au personnel de santé “héroïque” “.