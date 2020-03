L’opération “Hors-jeu” lance 47 défendeurs, entre joueurs ou agent | Sports

L’opération “Out of Game” menée ce mercredi au Portugal contre la fraude fiscale a fait un total de 47 accusés -24 entreprises et 23 personnes-, parmi lesquels des footballeurs, des agents sportifs, des intermédiaires, des avocats ou des dirigeants.

Selon une déclaration publiée par le Bureau du Procureur du Portugal, les délits éventuels de fraude fiscale et de blanchiment d’argent font l’objet d’une enquête et toutes les enquêtes sont dirigées par l’administration fiscale et douanière portugaise.