López-Gatell appelle à rester à la maison, “ce qui peut être reporté, reporté”, dit-il

Écriture AN / GH

Il y a 6 heures

Hugo López-Gatell Ramírez, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, a réitéré son appel à la population afin que pendant le reste de la fête nationale de Sana Distancia, qui se termine jusqu’au 19 avril, ils restent chez eux. Qui a la capacité d’aider à rendre l’épidémie moins intense? Tous et tous », a-t-il affirmé. A travers une vidéo, il a affirmé que le Mexique avait une solide préparation pour faire face au coronavirus et a souligné que “s’il n’est pas nécessaire de résoudre quelque chose à l’extérieur du domicile aujourd’hui, on peut s’y attendre”.

