López-Gatell contre le coronavirus au Mexique

Le sous-secrétaire à la Santé a souligné que les vagues de peur affectent également les hauts responsables politiques et peuvent conduire à une situation inadéquate d’annulations précoces d’événements.

Face à l’alarme mondiale à propos du coronavirus et des près de 20 cas confirmés au Mexique, “La peur et la panique sont inutiles, mais c’est une réaction naturelle. Nous devons nous abaisser pour avoir peur de nous placer dans la réalité. Sachez que c’est un phénomène, une épidémie que nous devons être vigilants afin de prendre les mesures de prévention et de contrôle appropriées. Ni plus ni moins », a-t-il dit Hugo López-Gatell Ramírez, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé.

Lors d’une conférence de presse, Rappelé au calme avant l’épidémie de coronavirus au Mexique Il a déclaré que ces derniers jours, ils ont détecté le phénomène de désinformation.

Le responsable a indiqué que la panique est contagieuse et implique donc également un défi de santé publique.

Propagation de rumeurs

López-Gatell a expliqué que ce type de diffusion a été notoirement connu récemment, ce qui, a-t-il déclaré, Elle peut être amplifiée par une réaction de peur sociale, mais elle peut également être induite par une désinformation ciblée.

Il a déclaré que des experts universitaires avaient appelé hier les autorités sanitaires pour leur dire qu’ils avaient l’impression que l’on en faisait assez pour diagnostiquer Covid-19.

Il a également indiqué qu’au Mexique et aux États-Unis, la version a couru que les autorités de notre pays cachent des cas ou mentent concernant le comportement de la maladie sur le territoire national, car seuls 15 cas sont comptabilisés, tandis que dans l’Union Americana en avait déjà 696 jusqu’à hier.

Il a également mentionné la détection de deux bureaux apocryphes attribués aux gouverneurs d’Aguascalientes et de Quintana Roo. Le premier a parlé de l’annulation de différentes activités, notamment la foire de San Marcos; le second a affirmé que le président de Quintana Roo, Carlos Joaquín, appelait à la fermeture des écoles de la municipalité de Benito Juárez.

De même, il a déclaré que jeudi, la ligne téléphonique du ministère de la Santé était saturée après une fausse note diffusée sur les réseaux sociaux attribuée à la Direction générale de l’épidémiologie qui invitait les gens à simplement appeler l’unité pour attendre que quelqu’un vienne et prélever un échantillon pour le diagnostic.

“Cette information que nous avions initialement publiée il y a deux mois pour une situation très spécifique de voyageurs en provenance de Chine, alors qu’il y avait très peu de cas dans le monde, a ensuite été déformée et rendue massive avec cette fausse idée que les gens vont aller pour prélever des échantillons à la maison “, a-t-il dit.

“Ils ont saturé notre ligne téléphonique, puis des vidéos ont circulé, je pense un sénateur de Nuevo León, disant des choses absolument fausses. Quelques heures plus tard, sur les réseaux sociaux, il a critiqué le fait que le nombre était saturé et pas assez de tests effectués “, a-t-il ajouté.

Le sous-secrétaire à la Santé a également Il a critiqué les déclarations qui ont été faites par les députés et les sénateurs pour exhorter la Ssa et le Conseil général de la santé à déclarer l’état d’urgence.

“Nous avons expliqué à plusieurs reprises pourquoi il n’y a pas de critères pour le déclarer, mais aussi, nous sommes exhortés à faire exactement ce que nous faisons depuis le 3 janvier”, a-t-il souligné.

Il n’est pas sain de faire des annulations précoces

Le responsable fédéral a souligné que les vagues de peur affectent également les hauts dirigeants politiques et peuvent conduire à une situation inadaptée d’annulations précoces d’événements.

“Nous avons dit depuis le début que dans le plan de réponse technique, nous avons envisagé les éventuels reports ou annulations d’événements, mais il n’est pas sain que cela se fasse sans base technique, car sinon les annulations et les annulations proliféreront. Les répercussions ne sont pas seulement économiques et sociales, mais elles portent également atteinte aux interventions de santé publique visant à la distanciation sociale.“Il a souligné.

“Si ces interventions sont effectuées trop tôt, la seule chose qui se passe est qu’elles sont appliquées quand elles ne sont pas utiles et lorsqu’elles doivent être appliquées, il existe déjà une usure économique et sociale qui signifie qu’elles ne peuvent pas être appliquées”, a-t-il ajouté.

Pour tout ce qui précède, il a appelé au calme et a insisté pour que le gouvernement fédéral ait parfaitement identifié le plan technique pour savoir quand il pourrait être utile de restreindre les événements publics.

«Mais il n’est pas nécessaire de le faire de manière désordonnée et sans être lié à la réalité épidémiologique. Ils doivent être faits le cas échéant et c’est pourquoi il est important de maintenir l’ordre, le calme, la discipline et la communication internationales “, a-t-il conclu.