López-Gatell présume avoir réussi à mettre en œuvre des mesures d’atténuation communautaires

Le Mexique a anticipé le changement du taux de croissance de la courbe épidémique, a indiqué le sous-secrétaire à la Santé. “Peu de pays ont réussi”, a-t-il déclaré.

Si des mesures d’atténuation communautaires massives n’ont pas été prises au Mexique, le le pic maximum aurait dépassé 30 000 cas à l’échelle nationale en une seule journée et cela aurait eu une conséquence importante dans la saturation des hôpitaux, les cas graves et la mortalité, a-t-il souligné Hugo López-Gatell.

Lors de la conférence du matin de ce jeudi, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé a publié des projections basées sur des données réelles et qui, grâce à des applications mathématiques à l’épidémiologie, nous permettent de voir ce qui se serait passé et ce qui se passe avec la pandémie de coronavirus. au Mexique.

Il a affirmé que ceux-ci montrent que il est exact que le Mexique a mis en œuvre des mesures d’atténuation communautaires et anticipé le moment du changement du taux de croissance de la courbe épidémique.

«C’est une excellente nouvelle, car elle nous dit que nous réussissons dans les mesures. Peu de pays y sont parvenus“Il a exprimé.

“Ce n’est pas une garantie que nous sommes hors de risque, cela dépend de la poursuite, de l’exécution et de la bonne exécution des mesures d’atténuation communautaires”

Selon le responsable du ministère de la Santé (Ssa), le La théorie de l’atténuation a trois objectifs:

1- Que le pic maximum est moinsAutrement dit, le nombre de personnes infectées par jour est faible.

2- Que le moment maximum de l’épidémie change dans le tempsC’est-à-dire le moment de la plus grande intensité de transmission, avec la fréquence la plus élevée de cas quotidiens.

3- Le réduction du nombre total de cas au cours d’un premier, deuxième ou troisième cycle épidémique et réduction de la mortalité, car il y a la possibilité de ne laisser personne de côté et de servir tout le monde.

“Cette partie théorique a été traduite au Mexique avec une série de dispositions pour des mesures extraordinaires ordonnées par les autorités sanitaires. La suspension temporaire des activités académiques à tous les niveaux d’enseignement, de tous activités de travail non essentielles, et dans le activités sociales une limite a été fixée pour que pas plus de 50 personnes se rencontrent dans les espaces publics, les activités récréatives, le tourisme national et international “, at-il dit.

“Pour que ces mesures prennent effet, il doit y avoir un mécanisme, à savoir la réduction de la mobilité et de la congrégation dans l’espace public, c’est-à-dire moins de personnes à l’extérieur de leur domicile, et nous résumons avec la phrase: rester à la maison”.