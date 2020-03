López Obrador change de discours et exhorte désormais les Mexicains à rester chez eux

Le Mexique a signalé 717 personnes infectées et 12 décès dus au virus, qui a infecté près de 600 000 personnes dans le monde et fait au moins 25 000 morts, menaçant de déclencher une profonde récession mondiale.

Lire aussi: L’ancien général vénézuélien Cliver Alcalá arrive aux États-Unis de Colombie gardé par la DEA

López Obrador, dit AMLO, a appelé dans une vidéo diffusée vendredi soir pour “ne pas sortir dans la rue sans qu’il y ait quelque chose de vraiment nécessaire qui nous oblige à sortir, le mieux est de rester, on va endurer, on va maintenir cette retraite qui Cela nous aidera beaucoup si nous prenons soin de nous ».

“Si nous ne nous retirons pas chez nous, il se peut que les cas d’infection explosent et que les hôpitaux nous saturent”, a déclaré le président, qui a été sévèrement critiqué pour ne pas avoir pris de mesures plus strictes pour ralentir les progrès. du coronavirus.

Lire aussi: Le Congrès américain approuve le plus grand stimulant de l’histoire contre le coronavirus

Son approbation est tombée à 49,6% vendredi, se situant pour la première fois en dessous de 50%, selon le suivi quotidien préparé par le sondeur Consulta Mitofsky.

“Nous allons bien et nous devons gagner”, a déclaré AMLO, qui a affirmé que l’économie allait se réactiver bientôt, une position qui contraste avec les contractions dramatiques que projettent les grandes banques et les agences de notation, qui voient un effondrement de 7% cette année. par la baisse du prix du pétrole brut et par la queue du virus.

Il y a quelques jours à peine, López Obrador a déclaré dans une autre vidéo de l’État du sud-ouest d’Oaxaca que son gouvernement se préparait à lutter contre le coronavirus et que les gens ne devraient pas avoir peur, affirmant que les Mexicains sont très résistants aux calamités.

“N’arrêtez pas de sortir, nous sommes encore dans la première phase (…) Je vais vous dire quand ils ne sortent pas (…) on ne fait rien de bien si on paralyse sans rime ni raison”, a-t-il alors déclaré.