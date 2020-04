López Obrador maintient strictement des projets de viabilité douteuse au Mexique | Entreprises mexicaines

La crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus ébranle la viabilité des grands projets emblématiques du gouvernement mexicain sans entrevoir un changement de stratégie minimal malgré sa rentabilité douteuse.

La raffinerie Dos Bocas, le train Maya et l’aéroport de Santa Lucia sont, avec les programmes sociaux et l’austérité, les principaux piliers stratégiques du président Andrés Manuel López Obrador qui seront tenus à la lettre, selon ce qu’il a déclaré mercredi.

La raffinerie Dos Bocas (dans l’État de Tabasco) est, sans aucun doute, le projet le plus controversé car, avant le déclenchement de la crise pétrolière actuelle, elle était critiquée pour son infaisabilité par des experts du secteur de l’énergie.

Avec un investissement pouvant dépasser 10 milliards de dollars, la raffinerie de Dos Bocas est le meilleur exemple de l’obstination de López Obrador à maintenir des projets qui, en raison de la double crise pétrolière et de la pandémie, démontrent leur rentabilité et leurs besoins douteux. dans les circonstances actuelles.

“En réalité, ce sont des projets électoraux. López Obrador est toujours sur la piste de la campagne et rien ne le fera changer d’avis. Il se sent éclairé et lui-même se veut très têtu”, a expliqué à Efe l’homme d’affaires Horacio Fernández.

Avec le prix du pétrole sur le terrain, López Obrador a insisté mercredi sur le fait que ses projets stratégiques se poursuivraient alors qu’il annonçait un plan d’austérité pour réduire les dépenses avec la suppression de dix sous-secrétaires et la réduction des salaires des hauts fonctionnaires.

Le président a déclaré que cela permettrait de surmonter la crise sans augmenter les prix du carburant, sans augmenter les taxes et sans emprunter le pays.

HOMMES D’AFFAIRES ALARMÉS

La plupart des entreprises mexicaines écoutent avec inquiétude que López Obrador n’a pas l’intention de corriger ses plans, mais en même temps, ils considèrent qu’on ne peut rien attendre d’autre à cause de sa façon d’être.

“Personne ne le fera changer d’avis. C’est son état naturel. Seule une perte de sa popularité ou la pression des marchés internationaux et des États-Unis le ferait changer”, a déclaré Fernández, qui dirige une initiative d’hommes d’affaires et de groupes sociaux à Jalisco pour combattre la crise.

La décision de poursuivre à tout prix la construction de la raffinerie de Dos Boscas permettra, selon López Obrador, de produire plus d’essence au Mexique et de cesser d’acheter du carburant à l’étranger.

“Cela nous aide à tempérer la crise par l’effondrement des prix du pétrole brut”, a-t-il déclaré mercredi.

L’objectif de López Obrador est d’atteindre 2024 avec une production de 2,65 millions de barils par jour et de réduire la dette de plus de 106 000 millions de dollars de la compagnie pétrolière publique Pemex, ce qui contraste avec la réalité actuelle du marché.

Des sources du secteur estiment qu’il est très difficile de terminer la raffinerie de Dos Bocas en trois ans, de sorte que sa rentabilité éventuelle ne serait pas viable compte tenu de l’incertitude sur l’évolution du marché mondial du pétrole brut, tandis que la dette de Pemex n’a aucune perspective de réduction. .

Pour sa part, le secteur des entreprises considère qu’étant donné les graves répercussions économiques de la pandémie, le gouvernement mexicain continue de ne fournir aucune mesure de soutien.

Selon le deuxième rapport du COVID-Industrial, de la Confédération des chambres industrielles (CONCAMIN), plus de 94% des entreprises interrogées se déclarent affectées par la crise de la pandémie.

57,3% ont vu leurs revenus baisser entre 51% et 100%, 60,2% ont connu une baisse de la demande et 49% ont dû diminuer les effectifs contractuels.

99% des entreprises affirment n’avoir reçu aucun soutien du gouvernement fédéral, tandis que 10% affirment avoir reçu une aide du gouvernement de l’État et 5,48% du gouvernement municipal.

LE PARI POUR LE MAYA TRAIN

López Obrador a également souligné ce mercredi l’importance du Train Maya, dont la première section commence à être construite le 30 avril, malgré l’état d’urgence nationale, le considérant comme un projet stratégique d’un coût initial de 7000 millions de dollars.

Le train moderne, touristique et culturel circulerait à travers les États du sud du Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán et Quinta Roo.

Parmi les problèmes du projet, il ressort que son financement provient des ressources de promotion touristique du pays qui sont aujourd’hui plus nécessaires que jamais étant donné l’impact de la pandémie dans le secteur du tourisme.

Le directeur du Centre de recherche et de compétitivité touristiques de l’Université Anahuac (Cicotur), Francisco Madrid Flores, a précisé que les ressources pour sa construction doivent provenir de sources autres que celles de la promotion du tourisme.

Madrid considère que pour dynamiser le tourisme dans la région il vaut mieux faire exploser un réseau de vols et d’infrastructures aériennes et étant donné que le monde a changé en quelques mois à cause du coronavirus, les besoins immédiats ne passent pas par la priorité au Train Maya.

Malgré la rentabilité douteuse de Dos Bocas ou du Maya Train, le publiciste Roberto Gaudelli estime que López Obrador poursuivra obstinément ses projets emblématiques.

“Il va continuer avec eux à tout prix. Au plus, il peut réduire quelque peu l’investissement, mais dans sa stratégie, il serait suicidaire de les annuler”, a déclaré Gaudelli.