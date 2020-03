L’opposition regroupée au sein de la Coalition nationale créera un comité d’urgence pour évaluer le coronavirus au Nicaragua

L’opposition politique regroupée au sein de la Coalition nationale a annoncé ce vendredi qu’elle allait créer un comité d’urgence composé d’experts en santé, finance, économie et droit, pour évaluer la situation de la nouvelle pandémie coronavirus (Covid-19).

Tamara Dávila, membre du Conseil politique de l’Unité nationale bleu et blanc (UNAB) – l’une des sept organisations qui composent la Collation nationale – a déclaré que le Comité d’urgence aura pour objectif de surveiller les territoires, d’acquérir des connaissances d’informations que le gouvernement cache et serviront également à prévenir et à contenir la maladie.

“Il s’agit d’une équipe d’experts, de professionnels de la santé publique, d’épidémiologistes, de pneumologues, de personnes du secteur privé, dont l’objectif est de fournir à la population des informations pour la prévention et la maîtrise de l’épidémie”, a déclaré Dávila.

Représentants des sept organisations d’opposition qui composent la Coalition nationale. LA PRESSE / L. ÁLVAREZ

Juan Sebastián Chamorro, directeur exécutif de l’Alliance civique – une autre des organisations regroupées dans la Coalition nationale – a souligné “l’incapacité, l’indolence et le manque d’intérêt” du régime Daniel Ortega face à la pandémie, car il n’a pas encore ordonné la suspension de Les cours dans les écoles publiques ne fournissent pas d’informations sur la capacité du système médical à s’occuper des cas suspects de coronavirus, le nombre de tests médicaux pour détecter le coronavirus, entre autres questions.

Chamorro a remis en question les actions contraires du régime, telles que l’exercice d’un exercice de tremblement de terre, et la divulgation d’informations incroyables, telles que l’annonce que les Cubains fabriquent un vaccin contre le virus, faisant allusion aux informations révélées par les médias. communication officielle.

Par une déclaration, les opposants à la Coalition nationale ont exigé que le régime continue d’appeler à des activités massives et à des agglomérations de personnes, les frontières ne sont pas fermées comme d’autres pays l’ont fait pour contenir et prévenir la maladie; Les mesures de base pour éviter la contagion à la population ne sont pas signalées et le matériel nécessaire à leur protection n’est pas fourni au personnel de santé.

Représentants des sept organisations d’opposition qui composent la Coalition nationale. LA PRESSE / L. ÁLVAREZ

Ils ont également noté que la société n’était pas invitée à rester chez elle pour contenir la pandémie. Les écoles continuent de recevoir des centaines de garçons et de filles, et les universités et autres institutions publiques du pays n’appliquent pas de mesures de prévention.

La pandémie de coronavirus survient dans un contexte de dictature, où les demandes liées aux droits de l’homme deviennent plus urgentes, selon le communiqué.

Liberté des prisonniers politiques

Pour cette raison, les opposants ont insisté pour exiger “l’arrêt total de la répression et le plein respect des droits de l’homme de la population nicaraguayenne”.

Ils revendiquent également le droit à la santé et aux soins pour tous, sans aucune discrimination politique; la liberté absolue et immédiate de tous les prisonniers politiques, dans des conditions désormais plus vulnérables. Et attention aux conditions de surpopulation et d’insalubrité de tous les détenus communs, avec une forte exposition à la contagion de leur part et de celle de leur famille.

La demande de retour en toute sécurité des personnes en exil forcé et dans des conditions précaires hors de leur pays. Le droit d’accès à l’information pour que les médias indépendants et les journalistes puissent informer les citoyens sans risquer leur vie.

Le coronavirus est une maladie respiratoire, qui est déjà considérée comme une pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Plusieurs événements internationaux, concerts et rencontres mondiales ont été annulés en raison du risque de contagion. En outre, plusieurs pays ont fermé leurs frontières pour empêcher la propagation de la pandémie.

Côte vulnérable des Caraïbes

Annexé Alfred, représentant de Yatama à la Coalition nationale. LA PRESSE / L. ÁLVAREZ

Annexé Alfred, représentant du parti Yatama à la Coalition nationale, a averti que la côte caraïbe du pays est une région vulnérable à l’entrée de population sans restriction, qui provient principalement du Honduras, et où le coronavirus pourrait se propager.

«Historiquement, les peuples Misquito partagent les frontières de la rivière Coco avec le Honduras, il y a donc des angles morts où les communautés se sont traditionnellement déplacées sans aucun type de contrôle. Nous avons là un point vulnérable où la maladie pourrait entrer ».